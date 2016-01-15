أديل وجيمس باي وييرز يتصدرون ترشيحات جوائز بريت

تصدرت المغنية أديل والمغني جيمس باي مع فريق ييرز آند ييرز، ترشيحات جوائز بريت، أمس الخميس، بعد أن حظي كل منهم بأربعة ترشيحات ضمن فئات الجائزة الموسيقية الأبرز في بريطانيا.

ورشحت أديل -التي تصدرت قوائم أفضل الأغاني عالميا بألبومها (25)- لجوائز أفضل مغنية بريطانية وأفضل ألبوم بريطاني عن العام.

وتنافس أديل ضمن فئة أفضل مغنية مع جيس جلين ولورا مارلينج وفلورنس ويلش -من فريق فلورانس آند ذا مشين- والمغنية الراحلة إيمي واينهاوس.

وتنافس أغنية أديل (هالو) التي حققت نجاحا واسعا على جائزة أفضل أغنية بريطانية، وأفضل أغنية مصورة لفنان بريطاني عن العام.

كما ينافس فريق ييرز آند ييرز البريطاني والمغني وكاتب الأغاني باي على جائزة أفضل أغنية بريطانية باغنيتي (كينج) و(هولد باك ذا ريفر) على التوالي.

كما يتواجه باي وأديل في المنافسة على جائزة أفضل ألبوم عن ألبومه (كيوس آند ذا كالم) ومعهم ألبوم (إيه هيد فول أوف دريمز) لفريق كولدبلاي وألبوم (هاو بيج .. هاو بلو .. هاو بيوتيفول) لفريق فلورنس آند ذا مشين وألبوم (إن كلر) للمنتج جيمي إكس إكس.

كما ينافس باي على جائزة أفضل مغنٍّ بريطاني ضمن مجموعة تضم أيضا جيمي اكس اكس ودي.جيه كالفن هاريس والمنتج مارك رونسون.

ونال ييرز آند ييرز الترشيح لجائزة أفضل فريق بريطاني في منافسة مع فرق كولدبلاي وبلور وفولز ووان دايركشن.

ورشحت (كينج) أيضا لجائزة أفضل أغنية مصورة عن العام متنافسة مع (رايتنجز اوف ذا وول) للمغني سام سميث التي أداها لفيلم جيمس بوند وأغنية (فوتوغراف) للمغني إد شيران وأغنية (دراج مي داون) لفريق وان دايركشن وأغنية (لاف مي لايك يو دو) للمغنية إيلي جولدنج.

كما تنافس هذه الأغنية -التي ظهرت في فيلم (فيفتي شيدز أوف جري)- على جائزة أفضل اغنية بريطانية.

ويتنافس الكندي جاستن بيبر والأميركي كيندريك لامار والكندي ذا ويكند على جائزة أفضل مغن دولي فيما تتنافس على جائزة أفضل مغنية دولية كل من الأمريكية اريانا جراندي ومواطنتها ميجان تراينور والاسترالية كيرتني بارنيت.

وتعلن أسماء الفائزين بجوائز بريت في 24 فبراير شباط في لندن.