أزمة في كواليس فيلم ياسمين عبد العزيز تهدد استكماله

يبدو أن فيلم "عصمت أبو شنب" الذي تقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز، لن تفارقه الأزمات منذ بدايته وحتى نهاية تصويره، وذلك بعد الأزمة الشهيرة التي وقعت بين بطلة الفيلم ياسمين عبدالعزيز وابنة هشام سليم، وتسببت في تأجيل بداية التصوير قبل أشهر.

ومع اقتراب انتهاء التصوير وقعت أزمة جديدة بين منتج العمل أحمد السبكي، والفنانة الكوميدية إيمان السيد المشاركة في الفيلم، ومعها أصبح استكمال إيمان لتصوير دورها غامضا حتى الآن، حيث وقعت مشادة بينها وبين المنتج، انسحبت على إثرها من موقع التصوير دون استكمال المشاهد المتبقية لها.

وفي الوقت الذي أغلقت فيه الفنانة إيمان السيد هاتفها، أعلنت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المنتج أحمد السبكي قال لها أمام جميع زملائها ومن تواجدوا في موقع التصوير "كومبارس السينما المصرية إيمان السيد".

وأشارت إلى كونه من أخطأ في حقها، وفي النهاية يريد أن يشكوها لنقابة الممثلين، والسبب في ذلك هو احترامها لنفسها ومغادرتها لموقع التصوير، موجهة السؤال للنقابة قائلة "هل ترضى لأعضائها الإهانة؟".

واختتمت إيمان كلامها مؤكدة أن السبكي يعرض عليها أعمالا باستمرار ولكنها تعتذر عنها، ولكنها وافقت على هذا الفيلم بسبب ياسمين عبدالعزيز.

ومن جهته رفض مخرج الفيلم سامح عبدالعزيز تضخيم الأمر، وأكد في تصريح لـ "العربية.نت" أن الثنائي أحمد السبكي وإيمان السيد أصدقاء منذ سنوات، وما حدث كان "هزارا"، كما أن إيمان السيد كان لديها ارتباط بالإذاعة، لذلك كان عليها المغادرة، وهو ما حدث في النهاية.

وأشار المخرج ضاحكا إلى أن الأمر هو من عانى بسببه في النهاية، خاصة أن المشهد لم يتم تصويره، ولكنه أكد على ثقته في استكمال إيمان السيد لدورها في الفيلم، وأن الأمر سيتم حله.