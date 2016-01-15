جولة عربية لـ "مسرح مصر".. وتعاون جديد مع سامح حسين

ساعات قليلة ويسدل الستار على الموسم الأول من عروض "مسرح مصر" التي يتولى بطولتها أشرف عبدالباقي وأعضاء فرقته المسرحية، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وتعرض تلفزيونيا عبر شاشة "MBC مصر".

وقبيل إسدال الستار على الموسم الأول مساء السبت، تم الإعلان عن تعاون مسرحي جديد بطله الفنان سامح حسين، على أن يستمر العرض حتى شهر رمضان المقبل.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكد المخرج نادر صلاح الدين أن "مسرح مصر" سيقوم بإنتاج عرض مسرحي يحمل اسم "علي بابا"، بطولة سامح حسين، ويتولى الإشراف الفني أشرف عبدالباقي، على أن تقدم هذه العروض على خشبة المسرح مساء الخميس والجمعة والسبت حتى شهر رمضان المقبل.

وأوضح صلاح الدين أن العرض سيكون مخصصاً للأطفال، وأن حسين لديه باع كبير بالتعامل مع هذه الشريحة من الجمهور، مشيراً إلى أن هذا العرض سيطلق عليه اسم "مسرح مصر تينز"، ويتم التحضير له في الوقت الحالي، وكذلك الاتفاق مع باقي الممثلين المشاركين في العرض إلى جوار سامح، خاصة أن أبطال "مسرح مصر" لن يشاركوا في العرض لانشغالهم بالدراما خلال الفترة المقبلة.

وكشف صلاح الدين عن أن هناك جولة عربية لـ"مسرح مصر" خلال الأيام المقبلة، ستبدأ بالمشاركة في مهرجان "هلا فبراير" في الكويت، على أن يتم تقديم عروض مسرحية جديدة خلال هذه الجولة، مختلفة عن العروض التي قدمت على الشاشة خلال الشهور الماضية.

كما أكد مؤلف ومخرج العروض، أن الجولة ستشمل دولاً أخرى إلى جانب الكويت، ولكن حتى الآن لم يتم ترتيب جدول العروض، وأي دولة ستكون قبل الأخرى.