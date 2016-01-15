فيلم أردني "يقتحم" ترشيحات الأوسكار

رشح فيلم "ذيب" للمخرج الأردني ناجي أبو نوار في فئة أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الأوسكار الأميركية العريقة التي توزع في 28 فبراير المقبل، على ما أعلنت، الخميس، أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح تلك الجوائز.

وفي عمان، قال الكاتب والمخرج ناجي أبو نوار، تعليقاً على ترشيح فيلمه "ثمة فرحة غامرة لدى الجميع في الأردن في هذه اللحظة التاريخية لفيلمنا ولبلدنا". وأضاف "نحن نقيم احتفالا ضخما بهذه المناسبة، وممتنون لمنحنا هذا الشرف".

من جهته، قال الكاتب والمنتج باسل غندور: "نحن سعداء للغاية ونكاد لا نصدق ما نسمعه. هذا إنجاز كبير لفريق عمل ذيب، ونحن فخورون بهذا الإنجاز. فحتى وصولنا إلى هذه المرحلة نجاح بالنسبة لنا. نحن الآن نحتفل معا بهذا الإنجاز، ولدينا إن شاء الله أمل كبير بالوصول إلى هدفنا".

ويتنافس الفيلم الأردني مع 4 أفلام أخرى، هي "امبرايس اوف ذي سربنت" من كولومبيا، و"سان أوف شول" من المجر والذي فاز بجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في بيفرلي هيلز مساء الأحد، وفيلم "ايه وور" من الدنمارك، و"مستانغ" من فرنسا.

ويروي الفيلم قصة فتى بدوي يدعى ذيب يترك مع شقيقه في الصحراء في وقت كانت تعيش فيه المنطقة تغيرات كبيرة إبان الحرب العالمية الأولى، مع سقوط الدولة العثمانية وقيام "الثورة العربية الكبرى".

يذكر أن تلك الجائزة كانت العام الماضي من نصيب الفيلم البولندي "إيدا".