بالصور.. عبد الباقي يحتفل بنهاية أول موسم من "مسرح مصر"

احتفلت مجموعة قنوات "MBC مصر" مع الفنان أشرف عبدالباقي وأعضاء فرقته المسرحية، بإسدال الستار على الموسم الأول من عروض "مسرح مصر"، وذلك مساء السبت على خشبة المسرح الذي تقدم من خلاله العروض.

وتواجد إلى جوار أشرف عبدالباقي وأبطال الفرقة، الفنان سامح حسين والمطرب مصطفى قمر، الذي حضر من أجل الاحتفال مع عبدالباقي بنهاية العروض، وكذلك إدارة قناة "MBC مصر" التي تقوم بعرض المسرحيات تلفزيونيا ومنتج العروض صادق الصباح.

مصطفى قمر قدم أغنية "منايا" مع الجمهور احتفالا بنجاح الموسم الأول، فيما قام الجميع بتقطيع تورتة كبيرة خصصت للاحتفال، الذي أقيم بحضور جمهور آخر عرض.

الفنان أشرف عبدالباقي عبر عن سعادته بنجاح الموسم الأول، مؤكدا أن أعضاء الفريق بذلوا جهدا كبيرا في تقديم هذه العروض، كما أن هناك جنودا مجهولين خلف الستار لهم دور في هذا النجاح.

ووجه عبدالباقي الشكر لإدارة قنوات "MBC مصر" لعرضها المسرحيات تلفزيونيا، خاصة أن هذا أتاح الفرصة لقطاعات متنوعه من الجمهور للاستمتاع بالعروض، مؤكدا على انطلاق الموسم الثاني من خلال نفس الشاشة.

أما المنتج صادق الصباح منتج العروض، فقد أكد أن الفريق اجتهد من أجل أن تمثل العروض حالة من البهجة والمتعة الإسبوعية للجمهور المصري والعربي.

ومن جهته، أكد محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "MBC مصر" أن العروض سيتواصل عرضها أسبوعيا على شاشة "MBC مصر" في موعدها المحدد وهو الثامنة من مساء الجمعة، معربا عن سعادته بالتعاون مع عبدالباقي والنجوم الشباب.

وأشار عبدالمتعال إلى أن النجاح الذي حققته العروض يمثل امتداد لحرص إدارة قنوات "MBC مصر" على تقديم الترفيه العائلي للأسرة المصرية بصورة راقية.