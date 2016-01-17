"صدى الصمت" الكويتية تحصد جائزة مهرجان المسرح العربي

فازت المسرحية الكويتية "صدى الصمت" بجائزة سلطان بن محمد القاسمي في مهرجان المسرح العربي في دورته الثامنة، والتي اختتمت أعمالها مساء السبت في الكويت من بين 8 عروض عربية شاركت في المهرجان من مصر وتونس والمغرب والجزائر والعراق والإمارات.

كما تم تكريم 20 فناناً ومسرحياً كويتياً منهم عبدالحسين عبدالرضا وسعاد عبدالله ومريم الصالح وإبراهيم الصلال ومحمد المنصور وفؤاد الشطي وعواطف البدر وعبدالعزيز السريع وغيرهم.

وقام بتكريم نجوم الكويت والعرض الفائز وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان صباح الحمود الصباح.

مسرحية "صدى الصمت" لفرقة المسرح الكويتي من إخراج فيصل العميري وبطولة سماح وعبدالله التركماني، وتدور أحداث المسرحية حول فكرة الاغتراب عن الأوطان بسبب الحروب وما تخلفه المآسي بسبب فقد الأبناء في الحروب وهي لفرقة المسرح الكويتي.

وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف درهم إماراتي (27233 دولاراً).