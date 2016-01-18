الجمهور السعودي علامة فارقة بحفلات مهرجان دبي للتسوق

حظيت الحفلة الأخيرة من حفلات دبي في مهرجان التسوق، بأكبر حضور جماهيري سعودي لمتابعة الفنان رابح صقر الذي قدم أشهر أغانيه مع غناء مصاحب من الجماهير الغفيرة التي حضرت.

وافتتحت الحفل الفنانة ناتاشا التي تفاعل معها الجمهور بشكل جيد، حيث قدمت مجموعة من أغانيها الخليجية، تبعتها الفنانة الإماراتية شمه حمدان التي أصرت على التواجد لحضور وصلة رابح صقر، والاستمتاع مع الجماهير بأغانيه.

فيما خصصت حفلات هذا العام للجمهور السعودي المتواجد في دبي حاليا مما كان واضحا من اختيار المنظمين لفنانين يحبهم الجمهور السعودي، أمثال عبادي الجوهر وعبدالله الرويشد ونوال، وختامه مسك كان مع الفنان رابح صقر الأكثر شعبية حسب آراء النقاد.

وكان حضور جماهيري سعودي كبير على الموعد مع حفلات دبي ضمن مهرجان التسوق، حيث أحيا كل من الفنانة نوال الكويتية وعبدالله الرويشد برفقة جابر الكاسر الليلة ما قبل الأخيرة من حفلات المهرجان الذي نال استحسان الجماهير التي حضرت بكثافة.

وكان الجمهور السعودي علامة فارقة في ليالي المهرجان، خاصة في الليلة الأخيرة التي تضمنت الفنان رابح صقر والفنانة نتاشا والفنانة شمه حمدان.