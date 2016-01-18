"البقرة" يحصد جوائز مهرجان الفيلم الكوميدي في فرنسا

تُوّج فيلم البقرة (La Vache) للمخرج الجزائري، محمد حميدي، بالجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي في ألب دويز (Alpe d'Huez) التي دارت فعالياته في محطة التزلج بجبال الألب الفرنسية.

وفاز الفيلم أيضاً بجائزة الجمهور وجائزة التمثيل التي منحت إلى ممثله الرئيسي، فاتح بومحمد، في الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم الكوميدي. ويقوم ببطولة الفيلم جمال دبوز ولامبير ويلسن وفاتح بومحمد.

ويتناول هذا العمل السينمائي توجه فاتح، وهو مزارع جزائري، دعي إلى معرض الزراعة في باريس ليقدم فيه "جاكلين" وهي بقرة يخصها بعناية كبيرة. وتنطلق أحداث الفيلم من الجزائر باتجاه فرنسا.

وقال محمد حميدي، الذي ينحدر من مدينة ندرومة، الواقعة في محافظة تلمسان الجزائرية، إنه "سعيد جداً بهذا التتويج الذي أهديه إلى الفريق الذي ساهم في إنجاز هذا العمل".

كما منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى فيلم Adopte un veuf من إخراج فرانسوا دسانيا، ومن بطولة أندريه دوسولييه. كذلك نال جائزة الفيلم القصير فيلم "مقابلة" لمخرجته جوليان باتري و"الصاعقة" لمخرجه غاي ليكلوييز.

وستتذكر الجماهير الحاضرة في افتتاح فعاليات الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم الكوميدي ظهور نجوم فيلم "البقرة" على البساط الأحمر الذي يغمره الثلج، مصحوبين بالبطلة الرئيسية في هذا العمل وهي طبعاً "البقرة".