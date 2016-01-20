شيريهان تكشف سبب عودتها لجمهورها

وجهت الفنانة شيريهان رسالة مطولة إلى جمهورها كشفت فيها عن السبب وراء عودتها إليهم مرة أخرى، وما تشعر به تجاههم.

ومن خلال صورة نشرتها شيريهان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، علقت عليها برسالة مطولة وجهت فيها الشكر إلى جميع متابعيها من الجمهور.

وأكدت شيريهان أن حب الجمهور واحترامه ووفاءه أكبر مما تستحق بكثير، كما أقسمت أنها لم تشعر على مدار تاريخها أنها وفت حق ما يستحق وفاء وحب جمهورها.

كما أكدت أنها مهما قدمت من فن وتقدير وحب واحترام، سيظل أمام حب جمهورها أقل القليل مما يستحقون في نفسها. وأشارت كذلك إلى أن هذا هو إحساسها تجاه جمهورها، وأن ما يرضيها هو أن تذهب إلى جمهورها في كل بلد، وداخل كل منزل، لتقبل جباههم حبا وامتنانا، ولعل هذا هو السبب الوحيد الذي عادت وقررت العودة من أجله، مهما تعددت لغات وأعمار وجنسيات جمهورها.

واعتبرت شيريهان أن حب جمهورها بمثابة الشفاء والحياة لها، ووعدت أنه ما دام في العمر بقية، سيظل فنها وقلبها مكانهم وبيتهم الثاني.

وكان اسم الفنانة شيريهان قد ارتبط بمسلسل "دموع السندريلا" خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تعود وتعلن اعتذارها الرسمي عن المسلسل، ومازال جمهورها ينتظر عودتها من خلال عمل درامي يعيدها إلى الشاشة.



