أفراد فرقة "ابا" الأربعة يجتمعون مجدداً في ستوكهولم

اجتمع الأفراد الأربعة لفرقة "ابا" في المكان نفسه الأربعاء في ستوكهولم للمرة الأولى منذ سنوات، بمناسبة افتتاح مطعم لكنهم أعادوا التأكيد على أنهم لن يغنوا معاً مجدداً.

ورداً على أسئلة الصحافيين، قال أحد أفراد الفرقة بيني آندرسن إنه "لا يظن" أن الفرقة ستغني مجدداً على المسرح.

وقال بيورن أولفيوس: "نحن هنا للاحتفال".

ولم يجتمع أعضاء الفرقة السويدية الذين كانوا نجوم الديسكو في السبعينيات في مكان واحد منذ العام 2008 وقد وصلوا على انفراد وحرصوا على ألا تلتقط صور لهم معاً في الخارج.

ومنذ العام 1974، باعت الفرقة التي أقامت حفلات على مدى 10 سنوات، أكثر من 380 مليون ألبوم في العالم.

