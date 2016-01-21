"مسدس مانديلا" أحدث أعمال السينما العالمية عن الراحل

لا يزال الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا الشهير بماديبا شخصية مثيرة للجدل بسبب تاريخه النضالي الطويل، الذي كلل بالنجاح بعد توليه منصب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، حيث قام العديد من صناع السينما العالمية بتناول سيرته الشخصية في عدة أعمال سينمائية لاقت استحسان الجمهور.

ويتناول الفيلم الجديد الذي يحمل اسم مسدس مانديلا" حياة الزعيم الراحل في قالب درامي توثيقي، وهو إنتاج جزائري بريطاني جنوب إفريقي.

ويؤدي دور البطولة توميشو ماشا وديسموند دوب، وهو من إخراج البريطاني جون ايريفن.

وتدور أحداث العمل حول لحظة حاسمة في حياة الزعيم الراحل، وتحوله من النضال السلمي إلى المسلح. حين بدأ نشاطه السري في سبيل استعادة دولته من أيدي المستعمر في ذلك الوقت، إلى أن تم القبض عليه سنة 1962 ليتم الزج به في السجن لما يقارب 3 عقود .