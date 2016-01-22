Good Luck Algeria.. فيلم عن رياضي جزائري

يهتدي سام وستيفان، وهما صديقان منذ الطفولة، إلى فكرة فريدة قد يعتبرها البعض مجنونة، لكنها تعتبر فرصتهما الأخيرة لإنقاذ شركتهما من الإفلاس المحقق، وهي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في مدينة تورينو الإيطالية، بتمثيل علم بلدهما الأصلي، الجزائر، في فيلم Good Luck Algeria.

يُمثّل هذا العمل لمخرجه فريد بن تومي أول فيلم سينمائي طويل له بعد إخراجه لأفلام قصيرة ووثائقية، صوّر بعضها في الجزائر. وما يُميّز Good Luck Algeria أنه حقيقي بل يروي قصة شقيقه نور الدين بن تومي الذي مثّل الجزائر في الألعاب الأولمبية الشتوية 2006 في رياضة "التزلج للمسافات الطويلة".

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي ودرامي ورياضي أيضاً. وليس سهلاً، بحسب المخرج، أن يحقق التوازن في هذا العمل الذي يجمع ثلاثة تحديات: "هناك تعقيدات كثيرة في هذا الفيلم، لقد كتبت النص عن قصة واقعية والعمل يجمع بين الكوميدي والدرامي والرياضي ويستهلك الكثير من الطاقات، واستطعنا في النهاية أن نحظى بالتوفيق".

ويبعث بن تومي برسالة عبر هذا العمل حيث يرى أنه "لا يجب أن تُفرّق بيننا الثقافات على اختلافها، لأن الإنسان هو الأهم في كل هذا، وعلى الثقافة أن تُكمّل بعضها. كما لا يجب أن يكون هناك ما يجبرنا على اختيار بلد انتماء بين اثنين، فوالدتي فرنسية وأبي جزائري".

ويؤدي دور نور الدين بن تومي، الممثل سامي بوعجيلة، الذي يكشف أنه "نادراً ما تمنح لي الفرصة للمشاركة في أعمال كوميدية مثل دوري في هذا الفيلم".

وولد الرياضي نور الدين بن تومي شقيق المخرج في 19 فبراير 1972، لأم تعمل مُدرّسة في مدينة تولوز الفرنسية وأب جزائري ينحدر من محافظة المسيلة، وقدم إلى فرنسا بعد الاستقلال.



