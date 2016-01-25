إلهام علي: أنتظر الدور الكوميدي

عبرت الفنانة السعودية إلهام علي عن رغبتها في تقديم عمل كوميدي يعمل على ترسيخ حضورها كفنانة قادرة على تقديم كافة الأنماط الفنية، بعد أن حاصرتها مجموعة من الشخصيات القاسية والمركبة لا سيما في عملها الأخير "بين ليلة وضحاها".

وقالت في تصريح لـ "العربية.نت": أعترف بأنني أبحث عن العمل الكوميدي الذي يعيد ترتيب علاقتي مع جمهور الدراما التلفزيونية الخليجية، نظراً لمجموعة الأعمال الأخيرة التي قدمتها والتي قدمتني بإطار الشخصية القاسية ولربما أيضا الشريرة، ولا أريد أن تلتصق صورتي في ذهنية المشاهد في هذا الإطار وحده".

وأضافت: "فرغت منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل (بين ليلة وضحاها) اعتماداً على نص تركي تم تعربيه كمرحلة أولى ثم (خلجنته) ثانياً على يد الكاتب محمد الحجي والمسلسل من إخراج رائد عودة وبطولة عدد بارز من النجوم من بينهم عبدالمحسن النمر وخالد البريكي وفخرية خميس (..) قدمت في العمل شخصية ضحى، التي تثور على شقيقتها حيث سلبتها راحتها لتبدأ التحرك في مواجهة تلك الممارسات بقسوة شديدة وهو ما جعلني أبدو شريرة بعض الشيء في هذا العمل".

لكن إلهام أشارت إلى أنها تعتبر شخصية (وداد) التي قدمتها في مسلسل (عندما يزهر الخريف) بمثابة الإضافة الحقيقية لرصيدها وتجربتها الفنية حيث شخصية الفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل صور بكامله بين الرياض وجدة بمشاركة عدد بارز من الفنانين بينهم صلاح الملا وباسمة حمادة ومنى شداد.

في ختام تصريحها أعلنت الفنانة إلهام بأنها بانتظار الجزء الثاني من مسلسل "أنيسة الونيسة" الذي انتهى السيناريست عبدالمحسن الروضان من النسبة الكبرى من حلقات الجزء الثاني منه.