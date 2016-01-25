اشتباك بين هشام سليم ووجدي العربي بسبب ممدوح عبد العليم

شن الفنان المصري هشام سليم هجوما على زميله الممثل وجدي العربي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لرفضه الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل ممدوح عبد العليم.

وقال هشام على صفحته على موقع "فيسبوك" لماذا لم تدع يا وجدي لزميلك ممدوح عبد العليم بالرحمة ولا تتمناها له أين قلبك؟" مضيفا "إن ممدوح عند الله الآن وهو الذي سيحاسبه وسيحاسب كل من أتى ربه بقلب سليم".

وكان الممثل المعتزل وجدي العربي قد رفض الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل ممدوح عبد العليم عبر شاشة قناة "مصر الآن" ذات الميول الإخوانية.

وقال العربي إنه يترحم على من مات من الفنانين مثل نور الشريف، ولكن له عتاب على ممدوح عبد العليم بسبب موقفه المعلن قبل 30 يونيو 2013 من الرئيس محمد مرسي، مضيفا أن ممدوح عبد العليم قال إنه يتمنى أن يرى محمد مرسي وهو يرتدي بزة السجن الزرقاء، متسائلا في النهاية وموجها حديثه للفنان الراحل: "ماذا ستقول لربنا الآن؟".

يذكر أن وجدي العربي هو ابن الفنان المصري الراحل عبد البديع العربي وشقيق الفنان محمد العربي والمذيعة كاميليا العربي من مواليد 28 يناير 1950. برز طفلاً في نهر الحب لعز الدين ذو الفقار وشابا في "بين القصرين" لحسن الإمام و"نهر الحب" أمام فاتن حمامة وعمر الشريف وفي مرحلة الشباب قدم وجدي عددا من الأفلام والمسلسلات مثل فيلم "إحنا بتوع الاتوبيس" قبل أن يعتزل ويتفرغ لتقديم البرامج الدينية وظهر في فترة حكم الإخوان مؤيدا لهم ومعارضا لثورة 30 يونيو.