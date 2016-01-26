أوجي سيمبسون في الواجهة من جديد بمسلسل تلفزيوني

لا يزال الشعب الأميركي مهتم بقضية القرن، كما أطلق عليها منذ أكثر من عقدين، والتي برّأت لاعب كرة القدم والممثل السابق أوجي سيمبسون من تهمة قتل زوجته نيكول وعشيقها.

وتمكن محامو سيمسون من تبرأته مما اعتبره الرأي العام الأميركي إدانة واضحة للاعب الكرة المغمور، كان ذلك بسبب براعة فريق الدفاع المكون من روبرت شيباروا Shapiro وجوني كوكلن وروبرت كارداشيان.

وتعود قصة سيمسبون إلى الشاشة في مسلسل تلفزيوني يقوم ببطولته كوبا جودين جونيور في دور سيمبسون، وجون ترافولتا في دور محامي الدفاع شيباروا Shapiro، ومجموعة كبيرة من الممثلين المشاركين في العمل الذي أثار جدلا حتى قبل عرضه.

ويغوص المسلسل بتفاصيل قضية أثارت الرأي العام، وشكلت مادة إعلامية دسمة في الولايات المتحدة.

فالأميركي يتساءل حتى اليوم كيف استطاع القاتل أن ينجو بفعلته؟.

والجدير بالذكر أن اوجي يقبع حاليا خلف القضبان بسبب جريمة قتل جديدة لن يستطيع الإفلات منها بحسب كثيرين.