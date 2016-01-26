سعد الفرج: "إذا حبتك عيني" جديدي في رمضان

أكد النجم الكويتي القدير سعد الفرج أنه بانتظار إشارة المخرج البحريني علي العلي للبدء في تصوير المسلسل الخليجي الجديد "إذا حبتك عيني" الذي كتبه السيناريست حسين المهدي والذي سيصوّر بين البحرين والكويت.

وقال الفرج في تصريح لـ"العربية.نت": "أولا شعرت بسعادة كبيرة وأنا اقرأ نص مسلسل "إذا حبتك عيني" الذي يذهب إلى مناطق جديدة وإضافية في الدراما التلفزيونية على الصعيدين الخليجي والعربي، حيث ثراء الشخصيات وعمق المضامين والحوار بين الأجيال. وسعادتي أكبر بتجدد التعاون مع هذا الثنائي المتميز، العلي والمهدي، الذين كنت قد تعاونت معهما في مسلسل "توالي الليل" بالإضافة طبعا الى المنتج عامر صباح".

ويشارك في العمل نجوم شباب وكبار، منهم خالد أمين وحمد العماني وأمل العوضي وكم آخر من الممثلين من مختلف الأجيال. وفي هذا السياق قال الفرج: "من هنا تأتي أهمية هذه التجربة في علاقتها بين الأجيال، وأيضاً في تطرقها لقضايا المجتمع الخليجي في المرحلة الراهنة".

يذكر أن مسلسل "إذا حبتك عيني" سيُعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وعلى صعيد آخر، أعلن "مهرجان الكويت الدولي للمونودراما" اختيار النجم سعد الفرج ليكون شخصية العام، كما ستحمل الدورة المقبلة من المهرجان والتي ستُعقَد في ابريل 2016 اسم "دورة سعد الفرج".

وعلّق الفرج على هذا الأمر معتبراً أنه "وسام وتأكيد على عمق العلاقة التي تربطه شخصياً بالمسرح".

وكان الفرج قد انتهى مؤخرا من تقديم مسرحية "الطنبور" مع المخرج عبدالعزيز صبر وحشد من النجوم الشباب، ومنهم عبير أحمد وخالد البريكي وملاك وغدير صفر وعبدالله بهمن.