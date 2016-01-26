فاطمة الصفي: "حكايات حب" نموذج جديد في الدراما الخليجية

اعتبرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي عملها الدرامي الجديد "حكايات حب" نموذجا جديدا في الدراما الكويتية والخليجية بشكل عام.

وأوضحت الصفي في تصريح خاص بـ"العربية.نت" أن العمل الجديد يتكون من مجموعة قصص، تمتد كل واحدة منها على مدى ست حلقات درامية لها بدايتها ونهايتها، وذلك في إطار فني مكثف يقدم معالجة درامية تبتعد عن التمطيط والإطالة.

وتجسد الصفي شخصية "بشاير" ضمن حكاية تحمل عنوان "حين اراك"، من كتابة انفال الدويسان وإخراج عبدالله التركماني، في أولى تجاربه بعد سنوات من العمل مع أهم صناع الدراما في المنطقة وعلى رأسهم المخرج القدير محمد دحام الشمري. ويشارك الفصي في العمل بشار الشطي وحمد اشكناني وملاك وكم آخر من النجوم.

و"بشاير" صحفية تقودها التحقيقات التي تقوم بها إلى علاقة عاطفية مع طيار شاب (يؤدي دوره بشار الشطي)، ولكن تلك العلاقة بدورها تكشف لـ"بشاير" كم من الحكايات ذات البعد الاجتماعي.

في سياق آخر، تواصل الصفي حالياً تصوير مسلسل "نوايا"، إلى جانب النجمة القديرة سعاد عبدالله، والعمل من تأليف نواف المضف واخراج منير الزعبي.