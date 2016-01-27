شهاب حاجية يدخل السجن.. في "على ذمة التحقيق"

اضطر الفنان الكويتي شهاب حاجية لدخول السجن حيث صور مجموعة من حلقات عمله الدرامي الجديد "على ذمة التحقيق" الذي انتهى من تصويره، مشيراً في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إلى حرصه الشديد على التنقل بين الأعمال الكوميدية والتراجيدية.

وفي هذا السياق، قال شهاب حاجية: "فرغت منذ أيام من تصوير دوري في مسلسل "على ذمة التحقيق" الذي صورت بعض مشاهده في أحد السجون لطبيعة الشخصية التي أقدمها، حيث أجسد شخصية أب يضطر لدخول السجن بسبب اتهام كاذب"، مشيراً إلى أن المسلسل يقوم بـ"طرح يجمع بين الكوميديا والتراجيديا التشويقية".

ويشارك في المسلسل الجديد عدد من الفنانين، منهم هيا الشعيبي وميس قمر وأحمد العونان وصابرين بورشيد وفواز حمد وغيرهم. والمسلسل من كتابة حمد بدر، وإخراج نور الضوي.

وأضاف الفنان: "في العمل سأكون متزوجا من كل من هيا الشعيبي وميس كمر. وعليكم أن تتصوروا نوعية المفارقات التي ستحيط بهذا الزوج المسكين الذي لا يعرف ماذا يواجه: مشاكل زوجاته أو ابن صاحب الشركة التي يعمل بها".

وأشار حاجية إلى أنه انتهى أيضا من تصوير مسلسل "الحب الحلال" الذي يتواصل عرضه على قناة "ام بي سي"، وسط إقبال إيجابي في أنحاء العالم العربي. والمسلسل من تأيف عادل الجابري، وإخراج سائد الهواري، وشارك فيه كل من عبدالله بوشهري وصمود وباسمه حماده وسلمى سالم ومحمد العجيمي وهبه الدري.