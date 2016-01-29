العارضة الفلسطينية الأصل في "pillowtalk" تتصدر تويتر

تصدر هاشتاغ #pillowtalk المرتبة الأولى عالمياً في تويتر. والهاشتاغ هو عنوان الأغنية التي أطلقها المغني البريطاني زين مالك بعد انفصاله عن فرقة (one direction) في مارس 2015. وقد أطلق المغني الشاب (23 عاماً) فيديو كليب الأغنية التي شاركت فيها عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل جيجي حديد.

يذكر أن الأيام الأخيرة حملت كماً هائلاً من الشائعات عن علاقة تربط بين المغني البريطاني والعارضة الفاتنة.

ويعتبر الكليب جريئاً ويضم بعض المشاهد الحميمة، فضلاً عن مشاهد لنساء عاريات. ويبدو الثنائي في أحد المشاهد وهما يبكيان دماً.

أخرج الفيديو كليب بوها كازكي، وكان زين مالك أعلن أن ألبومه المنفرد الأول سيحمل اسم Mind of Mine (عقلي)، وسيضم 17 أو 18 أغنية.