الموت يغيب نجمة السينما المصرية فيروز

غيب الموت نجمة السينما المصرية فيروز، والمعروفة بالطفلة المعجزة، التي شهدت حالتها الصحية تدهوراً كبيراً أخيراً.

ودخلت العناية المركزة، وخضعت لجهاز تنفس صناعي، حيث كانت تعاني مشاكل في الكلى والكبد.

ولدت فيروز في 15 مارس 1943 بالقاهرة، وهي من أسرة أرمينية من حلب بسوريا، في حارة الجب. وهي أخت الفنانة الاستعراضية المصرية الشهيرة نيللي.

وكانت فيروز التي عرفها الجمهور في أفلامها مع النجم الراحل أنور وجدي، قد اعتزلت الفن وابتعدت عن التمثيل، منذ سنوات طويلة.

وكانت في طفولتها تعد أهم طفلة في تاريخ الفن المصري، ولقبّت بـ"معجزة السينما المصرية"، حيث كان يحضر الملك فاروق عرضها الأول بملهى الأوبيرج، وأعجب بأدائها، ومنحها 50 جنيها مكافأة.

تعرفت فيروز أثناء عملها مع فرقة إسماعيل ياسين، على زوجها الفنان الراحل بدر الدين جمجوم، الذي تزوجها بعد فترة قصيرة من اعتزالها وأنجبا (أيمن) و(إيمان)، وظلا زوجين لأكثر من ثلاثين عامًا حتى وفاته عام 1992.

عاشت فيروز بعد اعتزالها حياة أسرية هادئة طيلة عمرها بلا عودة للمجال الفني، وتم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2001.

من أشهر أعمالها: ياسمين (1950)، فيروز هانم (1951)، الحرمان (1952)، صورة الزفاف (1952)، دهب (1953)، عصافير الجنة (1955)، إسماعيل يس طرزان (1957)، أيامي السعيدة (1958)، إسماعيل يس للبيع (1958)، بفكر في اللي ناسيني (1959)، وهو آخر فيلم مثلت فيه قبل أن تعتزل التمثيل.