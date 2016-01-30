سعاد علي: في الطريق إلى "الحرب العائلية الثانية"

ذكرت النجمة البحرينية سعاد علي أنها فرغت من تصوير المسلسل الخليجي الكوميدي الجديد "الحرب العائلية الأولى".

وقالت في تصريح لـ"العربية.نت" إن العمل الجديد يؤسس لثلاثية تلفزيونية تختصر الكثير من المشاكل الاجتماعية في إطار فني ساخر بعد طغيان دراما النكد والغم.

وتابعت الفنانة أن العمل "من تأليف الفنان الإماراتي أحمد الجسمي وإنتاجه وقد شارك في العمل، والآن فرغنا من إنجاز الجزء الأول من الثلاثية التلفزيونية الحرب العائلية الأولى التي تتمحور أحداثه في إطار فني يجمع بين التصدي لجملة من القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع في دول الخليج العربية على وجه الخصوص، وكذلك الجانب الساخر في الطرح والمعالجة بعيداً عن طغيان دراما النكد والغم التي تحاصرنا، ضافة إلى الأخبار اليومية".

وقالت الفنانة البحرينية "تم تصوير المسلسل الجديد بين إمارة عجمان وعدد آخر من مدن الإمارات بمشاركة عدد بارز من نجوم الكوميديا في دول المنطقة، من بينهم أحمد الجسمي وعمر الغرير وماجد الجسمي وعبدالله صالح، والعمل من إخراج أحمد العرشي".

وأوضحت أنه "منذ بداية بروفات القراءة الخاصة بالجزء الأول تبلورت مجموعة من الأفكار تم تطويرها لتؤسس لتقديم ثلاثية تلفزيونية ثرية بالأحداث والقضايا والوجوه، خصوصاً على صعيد المزج بين الأجيال الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي".

علي صعيد آخر، تصل الفنانة سعاد علي إلى الكويت للتحضير لتصوير عمل درامي جديد أكدت أنه سيتم الإعلان عنه قريباً.