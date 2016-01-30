هيا عبدالسلام: "حالة خاصة" دراما خليجية بحلة تركية

تواصل الفنانة هيا عبدالسلام هذه الأيام تصوير المسلسل الخليجي الجديد "حالة خاصة" في دبي وتحدثت عن العمل وقالت "أولا أستطيع أن أقول إننا قطعنا شوطا واسعا في إنجاز المسلسل والذي يمثل تجربة جديدة في الدراما الخليجية التي تأتي بمواصفات هي قريبة الشبة والتأثر بالدراما التركية، بمعنى أن "حالة خاصة" هو الدراما الخليجية ولكن بحلة تركية.

وتابعت: "من أجل تطوير تلك المضامين تم الاستعانة بالكاتب التركي أورهان تروهان الذي صاغ مضامين هذا العمل الذي يناقش عددا من القضايا في إطار من الرومانسية المفرطة، حيث يتعرض زوجان يحبان بعضهما لمجموعة من المشاكل تكاد تعصف بحياتهما إلا أن ما يربطهما من حب وثقة يجعلانهما يواجهان التحديات بكثير من الصلابة والحزم لتمضي حياتهما الأسرية إلى الاستقرار مجددا".

وحول مشاركته زوجها النجم فؤاد على للقيام بالدور الرئيسي في العمل الجديد قالت: "حتما لوجود الفنان فؤاد علي دور بالغ الأهمية خصوصا ونحن أمام عمل درامي يعتمد على كم من المضامين العاطفية ووجوده يمنحني مساحة من الثقة في تجسيد تلك الشخصية بإبعادها الإنسانية والعاطفية على حد سواء".

وعن فريق العمل قالت: "بالإضافة إلى فؤاد علي هناك أيضا كل من عبدالعزيز جاسم وحسين المهدي وأمل محمد وفيصل بوغازي وريم الفضالة وباسم عبدالأمير الذي يقوم أيضا بمهمة المنتج المنفذ للعمل والمسلسل من إخراج عمار رضوان".

وفي ختام تصريحها قالت الفنانة هيا عبدالسلام إنها تسابق الزمن من أجل الانتهاء من تصوير "حالة خاصة" للعودة للكويت لتصوير عمل جديد ستقوم بإخراجه وبطولته وسيكون للدورة الرمضانية المقبلة.