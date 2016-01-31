كذب الأزواج على بعضهم.. محور فيلم "كدبة كل يوم"

كذب الأزواج على بعضهم هو محور العمل السينمائي الإماراتي-المصري الجديد "كدبة كل يوم"، الذي عُرِض أخيرا في دبي، والذي يستعرض العلاقات الزوجية ويخوض في تفاصيلها.

الكذب على الزوجة قضية حاضرة دائما دراميا وسينمائيا وبأشكال عدة. وقد يضطر بعض الأزواج للكذب على زوجاتهم، والعكس صحيح، لتفادي المشاكل اليومية التي من الممكن أن تؤرق حياتهم الزوجية.

ويستعرض "كدبه كل يوم" العلاقات الزوجية في إطار كوميدي خفيف، ويطرح التساؤلات حول ما إذا ما كان هناك زواج ناجح 100% وخالٍ من الكذب أم أن ذلك مستحيل.

القائمون على العمل يأملون أن يلاقي نجاحا جماهيريا، معتمدين على عنصري البطولة الجماعية والمزج بين نجوم شباب وآخرين مخضرمين.