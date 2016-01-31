من هي المحجبة التي تنافس كاترين دونوف على "أفضل ممثلة"؟

‫أعلنت أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية، وهي الجهة التي تنظم جوائز "سيزار" العريقة التي تُعد بمثابة "الأوسكار الفرنسية"، عن لائحة الأفلام والممثلين والتقنيين المرشحين للفوز بجوائز هذا العام، والتي سيقام حفل توزيعها مساء الجمعة 26 فبراير المقبل، أي قبل يومين من حفل جوائز الأوسكار الأميركية.

وكانت المفاجأة هذا العام في طرح اسم ثريا زروال لجائزة أفضل ممثلة. وزروال هي ربة أسرة وأم لثلاثة أطفال، هاجرت من الجزائر لفرنسا قبل 14 سنة، وكانت حين وصولها لا تتكلم الفرنسية التي لا تزال لا تتقنها اليوم، ولهذا اختارها المخرج فيليب فوكون لتلعب دور "فاطمة" في فيلمه الذي يحمل الاسم نفسه.

وبترشيح ثريا زروال تجد سيدة المنزل المحجبة، الآتية من منطقة "جيفور" بالقرب من مدينة "ليون" الفرنسية، نفسها في منافسة اسمين من كبار نجوم التمثيل الفرنسي، وهما النجمتان كاترين دونوف وايزابيل هوبير، كما تصبح ثريا أول ممثلة محجبة مرشحة لجائزة "سيزار" الفرنسية.

يذكر أن فيلم "فاطمة" مرشح لثلاث جوائز أخرى إلى جانب جائزة أفضل ممثلة، وهي "أفضل فيلم" و"أفضل اقتباس" و"أفضل أمل أنثوي" (أي أفضل ممثلة شابة). ويتناول الفيلم مسألة الهجرة في فرنسا من خلال شخصية فاطمة، الجزائرية التي هاجرت إلى فرنسا، والتي تطلقت من زوجها وتحرص على تربية ابنتيها مع أنها لا تجيد اللغة الفرنسية، وتكتب لابنتيها كل يوم رسالة بالعربية تحكي عن أحلامها وآمالها.