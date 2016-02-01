ثنائي "الحب الحلال" يحضِّر لـ"اليوم الأسود"

إثر النجاح المتميز الذي حصده المسلسل الخليجي "الحب الحلال" الذي انتهت حلقاته منذ أيام إثر عرضه الأول من خلال قناة "ام بي سي"، أكد ثنائي المسلسل، عبدالله بوشهري وصمود الكندري، أنهما بصدد اللقاء معا عبر مسلسل "اليوم الأسود" الذي يتم التحضير له حالياً لعرضه في الدورة الرمضانية المقبلة.

وقال النجم عبدالله بوشهري، في تصريح لـ"العربية.نت": "لا يمكن وصف سعادتي بردود الأفعال التي حققها مسلسل "الحب الحلال" الذي يشكل عودة للتعاون مع النجمة صمود، حيث تلقيت عددا من ردود الأفعال الإيجابية من أنحاء العالم العربي، إضافة لمجموعة من الكتابات النقدية الإيجابية. والمسلسل كما هو معروف من تأليف السيناريست عادل الجابري، وإخراج الفنان سائد الهواري، وإنتاج صباح بكتشرز. وشارك في بطولته أيضا باسمة حمادة وشهاب حاجية وسلمي سالم ومحمد العجيمي وكم آخر من النجوم".

من جهتها، قالت الفنانة صمود: "تجربة رائعة تلك التي أقدمت عليها قناة "ام بي سي"، حيث تزامن عرض المسلسل مع تصويرنا للحلقات الأخيرة من المسلسل، وهو ما يجسد دعما حقيقيا لصناعة الإنتاج الدرامي الخليجي، ومحاولة جادة لخلق اكتشافات فنية متجددة على صعيد الوجوه، وأيضا القضايا المطروحة. وأمام ذلك النجاح، سأعيد التعاون مع النجم الفنان عبدالله بوشهري، حيث تتم التحضيرات حاليا لمسلسل "اليوم الأسود" للكاتب المتميز فهد العليوم، وللمخرج القدير محمد دحام الشمري. وهذا التعاون سيجمع أيضا النجم محمود بوشهري".

وتابعت: "هذه المجموعة مع المنتج عامر صباح لطالما قدمت أعمالا ستظل راسخة في ذاكرة المشاهدين. أنا سعيدة بتجدد التعاون من أجل إسعاد جمهور الدراما الخليجية في كل مكان".

وعاد الفنان عبدالله بوشهري ليؤكد أن "التعاون بين النجوم من شأنه إثراء التجربة الفنية وتحقيق مفردات الإضافة إلى الحرفة الفنية بشكل عام، والإنتاج الدرامي التلفزيوني بشكل خاص. وعلينا كجيل فني أن نتعاون ونتجاوز الكثير من الهوامش لإمتاع جمهورنا في كل مكان. وشخصيا أنتظر إبداعات "العليوه" وإنجازات "دحام الشمري" وحضور محمود بوشهري وصمود في "اليوم الأسود" في رمضان المقبل".