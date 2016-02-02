بعد نجاح "العرس".. نور الغندور مضيفة في "مسا فات"

عبرت الفنانة نور الغندور عن سعادتها بردود الأفعال التي حصدتها مسرحية "العرس" التي فازت بجائزة مهرجان الكويت المسرحي، مشيرة إلى أنها تستكمل تصوير "مسا فات".

وقالت نور الغندور لـ"العربية.نت" إن سعادتها لا توصف بالنجاح الذي حصدته مسرحية "العرس" التي قدمتها مع فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية، وأضافت أنها تواصل دراستها الأكاديمية في مجالي التمثيل والإخراج المسرحي.

والمسرحية من تأليف فلول الكندري، وإخراج الدكتور هاني النصار. وفازت بجائزة أفضل عرض في مهرجان الكويت المسرحي، ومثلت الكويت في مهرجان المسرح العربي، وتم اختيارها للعرض ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي.

وعن دورها في مسرحية "العرس"، قال نور الغندور إنها أدت دور فتاة من أسرة ميسورة ترتبط عاطفيا بشاب فقير، إلا أن الظروف تمنع إتمام تلك العلاقة ضمن مجموعة من الحكايات التي تحلل الفوارق الطبقية وأثرها على العلاقات الإنسانية. وقد قدم العرض في مزيج متطور بين الموروث الشعبي والإسقاط على المعاصرة.

وتابعت "أواصل هذه الأيام تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "مسا فات"، من تأليف دخيل النبهان، وإخراج الفنان محمد القفاص، وأجسد شخصية مضيفة طيران ترتبط بعلاقة مع طيار شاب، إلا أن الأحداث تسير وسط كم من المفاجآت وأيضا الغموض.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم إلهام الفضالة وحسين المنصور ومحمود بوشهري ومحمد العجيمي وعبدالله بهمن ومحمد المسلم.

وأكدت أنها تقرأ عددا من النصوص الدرامية، ومن بينها ستختار ما تشارك فيه للموسم الرمضاني المقبل.