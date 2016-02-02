محمد عساف ولطفي بوشناق "في ظلال البردة"

تألق النجم محمد عساف في أوبريت بعنوان "في ظلال البردة" ضمن احتفالية جائزة البردة العالمية إلى جانب النجم التونسي لطفي بوشناق وفنانين آخرين.

,تألقت في الحفل أيضا مؤسسة أورنينا للرقص المسرحي، حيث قدمت عرضا ضخما لاقى إعجاب الحضور الكبير في المسرح الوطني في أبوظبي.

جرى الحفل برعاية وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة..

وتميز حضور النجم الفلسطيني، حيث شارك بصوته في مناسبة تتناول نفحات من السيرة النبوية الشريفة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأبهر الحضور إلى جانب النجم التونسي لطفي بوشناق.

وفي تصريحات خاصة قال عساف إنه عاش طقساً من الروحانية في ظل هذه المناسبة، مشيدا بالاستضافة والتنظيم.

وأثنى عساف على مؤسسة أورنينا للرقص الشرقي وعرضها الكبير، واعتبرها رائدة في الإبداع الفني الراقص.

وشدد عساف على أنه سيبقى يضع صوته في خدمة الشعب الفلسطيني في أية مناسبة تتاح له.

تولى إخراج هذا العرض ناصر إبراهيم الذي أكد دعمه لأية فعالية فنية أو ثقافية، واصفا عساف بالمطرب الذي يملك صوتا نادرا اليوم.

من جهة أخرى، قدمت أورنينا عروضا وفقرات خاصة اتسمت بدرجة عالية من الروحانية والتفاعل، ما أدى إلى تشكيل حالة انبهار لدى الجمهور الحاضر في المسرح الوطني بأبوظبي.