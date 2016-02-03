العراق.. فنان كردي يفارق الحياة غرقا في بحر "إيجة"

عثر على جثة الفنان الكردي الشاب من محافظة السليمانية، الان علي، أمس الثلاثاء بعد غرقه في بحر إيجه.

وقال أحد أصدقاء علي، لشبكة رووداو الإعلامية الكردية التي مقرها أربيل، "كان الان في تركيا لعدة أيام، وكان يريد الهجرة الى اوروبا، لكنه اختفى منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي"، مضيفا "بعد ذلك أبلغونا بخبر غرق الان في بحر إيجه، مع عدد من المهاجرين الاخرين، الذين أرادوا العبور الى جزيرة يونانية، ولقوا حتفهم بعد غرق قاربهم".

وأوضح صديق الان، "عثر على جثة الان في 2-2-2016، ومن المقرر اعادتها بعد عدة ايام الى السليمانية، كما ان والدة الان اصيبت بالسكتة القلبية بعد سماع الخبر، وهي في المستشفى حاليا".

يذكر أن "الان علي" نشر كليبا غنائيا له، كما شارك في برنامج المسابقات "اكس كورد لايك"، ونجح في تجاوز مراحل عدة من البرنامج، وعبرت شركة "بابليون" التي ترعى البرنامج رسميا، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعازيها للحادث.