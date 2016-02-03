شاهد شيرين تهاجم عمرو مصطفى: "اتعلم المزيكا الأول"

هاجمت المطربة شيرين عبدالوهاب الملحن عمرو مصطفى، خلال استضافتها ببرنامج "المتاهة" الذي تقدمه وفاء الكيلاني، ويعرض عبر شاشتي "MBC1" و "MBC مصر"، وذلك ردا على ما قاله هو في حلقة سابقة.

وظهر عمرو مصطفى في حلقة سابقة ينتقد موقف شيرين في برنامج "The Voice" من استعمال الحذاء لاختيار متسابق، وهو موقف قد يتسبب في إحداث فتنة، بحسب ما قاله، وكذلك سخر من ضحكتها.

وهو ما فضلت شيرين أن ترد عليه بشكل منفصل، حيث علقت في البداية على موقف الحذاء، بأن مصطفى قد يكون محقاً في هذا الأمر، إن كان يقصد عدم وقوع فتنة، ولكنها شددت على كونها لم تقصد ذلك أبدا، قائلة "مين أكون أنا عشان أكلم شعب بحذائي".

وأوضحت أن قواعد البرنامج كانت تتطلب إزالة كافة الحواجز بين المدربين والمشتركين، لذلك كانت تحاول التصرف على طبيعتها.

عمرو بيطبل ولا يلحن

أما الجزء الثاني من رد شيرين فقد وجهته لعمرو بشكل شخصي قائلة "هو عك في كلام كتير وزعلني"، مشيرة إلى كونه حينما كان يأتي إلى منزلها كان يقوم بالتطبيل على الجيتار وليس التلحين، كما أنه كان يطلب منها أن تقوم بتشغيل أي موسيقى من أجل إيجاد لحن بواسطتها.

وهو ما دفع شيرين إلى الرد عليه قائلة "روح يا حبيبي اتعلم مزيكا وتعالى كلمني"، وعلى الرغم من ذلك أكدت شيرين أنها لن تغضب من مصطفى لأن معظم حديثه غير موزون، وإن كان الأمر يتعلق بفتنة فعمرو مصطفى كان سببا في مصائب كثيرة بسبب حديثه.

وحاولت الإعلامية وفاء الكيلاني تهدئة الأجواء، بعدما أخبرت شيرين أن عمرو ذكر أنه يحبها للغاية، ولكن شيرين ردت بانفعال "وأنا بكرهه عمى"، مؤكدة أنها تقول ما في قلبها، وهي كانت تحترمه وتعامله بشكل جيد، كما أصرت على رأيها في صوته بكونه سيئا للغاية، وهو رأي لن تغيره على الإطلاق، واختتمت شيرين حديثها قائلة "اللى هيزعلني هحط صباعي في عنيه".

ومن جهته نشر المطرب عمرو مصطفى مقطع فيديو من الحلقة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واكتفى بكتابة عبارة واحدة وهي "لا تعليق".