أمل العوضي: أسرتي تمنع ارتباطي بمن أحب.. في "نوايا"

انتهت الفنانة والإعلامية الكويتية أمل العوضي أخيراً من تصوير دورها في المسلسل الاجتماعي الجديد "نوايا" الذي كتبته نوف المضف، ويخرجه منير الزعبي، والذي تقوم ببطولته النجمة القديرة سعاد عبدالله، والتي تصف العوضي التعاون معها بأنه يشكل "متعة فنية من نوع خاص وتحدي لتفجير الطاقات".

وفي هذا السياق، قالت العوضي لـ"العربية.نت": "يمثل مسلسل "نوايا" تجربة إضافية لرصيدي الفني. وأثمّن مبادرة النجمة القديرة سعاد عبدالله بترشيحي لتقديم شخصية في المسلسل، وهذه الشخصية تختلف شكلاً ومضموناً عن جملة التجارب والشخصيات التي قدمتها من قبل".

وأشير العوضي إلى أن "التعاون مع الفنانة سعاد عبدالله يمثل متعة فنية خاصة وأيضا تحدياً من نوع مختلف يعمل على تفجير القدرات والذهاب إلى مناطق متجددة من العطاء الفني الذي يليق بقيمة المسلسل والكوادر التي تعمل عليه".

وفي مسلسل "نوايا"، تجسد العوضي شخصية "بسمة" التي ترتبط بعلاقة مع شباب عاد لتوه من الخارج بعد الدراسة الأكاديمية، إلا أن تلك العلاقة تواجه العديد من المشاكل بسبب النظرة الطبقية التي تتخذها أسرة الفتاة تجاه صديقها، فتمنع الأسرة "بسمة" من الارتباط بحبيبها.

وتمضي الأحداث لتتلقى "بسمة" الكثير من عروض الزواج، ما يجعلها أمام دوامة عاصفة من الأحداث والشخصيات حتى يأتي قرار "بسمة" بمواجهة الجميع بقرارٍ مفاجئ.

يذكر أن عددا كبيرا من الممثلين يشارك في هذا المسلسل يشارك، في مقدمتهم النجمة القديرة سعاد عبدالله وسليمان الياسين وعبدالرحمن العقل وزهرة الخرجي وانتصار الشراح وفاطمة الصفي وأمل العوضي وفهد العبدالمحسن وعبدالله الطراروة وغرور ولولوه الملا وحسين المهدي.

وعلى جانب آخر، أشارت العوضي إلى أنها تقرأ حاليا عددا من النصوص الدرامية الجديدة، بالإضافة لفكرة أكثر من برنامج تلفزيوني منوع للدورة الرمضانية المقبلة سيتم الإعلان عنها في الفترة القصيرة المقبلة.