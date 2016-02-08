أديل تتصدر رسميا مبيعات عام 2015

أصبحت المغنية البريطانية أديل، التي حطمت أرقاما قياسية مع ألبومها الأخير "25" ولاسيما مع أغنية "هيلو"، الفنانة التي باعت أكبر عدد من الاسطوانات خلال العام 2015 في العالم، على ما أفاد رسمياً الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية.

واللافت أن أديل فازت بهذا اللقب الرمزي رغم أن ألبومها صدر في 20 نوفمبر. ولم يبث الألبوم عبر خدمات البث التدفقي وهو قرار نادر في حين أن هذا النسق يشهد ازدهارا قويا.

وكان هذا الألبوم الأول لأديل منذ 4 سنوات، وقد حطم أرقام المبيعات منذ أسبوعه الأول في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكانت أغنية "هيلو"، أول أغنية تُحمل مليون مرة في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد فرانسيس مور إن ألبوم "25" كان "ظاهرة العام 2015"، معتبرة أن ما حققته أديل "هائل".

ويحدد الاتحاد سنويا المركز الأول في هذا التصنيف بالاستناد إلى مبيعات الاسطوانات في المتاجر وعبر الإنترنت والتحميلات. إلا أنه لا ينشر أرقاما محددة.

وحل في المرتبة الثانية للعام 2015 المغني البريطاني ايد شيران الذي انطلقت مسيرته بشكل سريع في السنوات الأخيرة بفضل أغنية "ثينكينغ آوت لاود".

وتراجعت المغنية الأميركية الشابة تايلور سويفت حاملة اللقب العام 2014 إلى المرتبة الثالثة.

وحل الكندي جاستن بيبر في المرتبة الرابعة بعد صدور البومه "بوربوس" في نوفمبر فيما جاءت الفرقة الشبابية البريطانية "وان دايركشن" في المرتبة الخامسة.