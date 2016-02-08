الطراروة: ترددت كثيراً قبل ضرب زهرة عرفات

اعترف الفنان عبدالله الطراروة أنه تردد كثيرا قبل الموافقة على تجسيد شخصيته التي يقدمها هذه الأيام من خلال مسلسل "بين الجناين"، وتحديدا مشهد ضربه لخالته في المسلسل والتي جسدت دورها الفنانة الكبيرة زهرة عرفات.

وقال الطراروة لـ"العربية.نت" أقرأ العديد من السيناريوهات بحثا عن كل ما هو متميز. وأعترف بأنني ترددت كثيرا أمام قبول أداء دوري في مسلسل "بين الجناين" الذي يعرض هذه الأيام على قناة "أم بي سي" ويحصد كثيرا من الاهتمام والمتابعة".

وتابع "لقد قرأت الشخصية أكثر من مرة بحثا عن تفاصيل إضافية تبرر تلك القسوة والمواجهة مع الخالة، خصوصا أن المواجهة تحدث في الحلقة الأولى وتتواصل على مدى بقية الحلقات".

وأكد الطراروة أن العمل يعتمد على فكرة ثرية بالمضامين والشخصيات التي تتصادم في إطار من السخرية والكوميديا الجميلة ولكن ضمن طرح عامر بالأحداث والوجوه، ومن هنا تأتي أهمية هذا العمل الذي يجمع جوانب من إحداثيات البيت الخليجي في قالب درامي تلفزيوني اجتماعي.

وذكر الطراروة أن المسلسل من تأليف الكاتب علي دوحان وإخراج محمد الطواله وإنتاج صباح بكتشرز ومنتج منفذ مشعل الذايدي. ومشاركة عدد بارز من نجوم منهم زهرة عرفات ويعقوب عبدالله وريم ارحمة وعلي كاكولي وشيلاء سبت وشهد عبدالله وآخرون.

وبخصوص جديده قال الطراروة "فرغت من تصوير مسلسل "نوايا" تأليف نوف المضف وإخراج منير الزعبي وبطولة النجمة القديرة سعاد عبدالله، وفي المسلسل ثلة من النجوم منهم فاطمة الصفي وأمل العوضي وسليمان الياسين وغيرهم من النجوم، ومن المقرر عرضه قبيل الدورة الرمضانية المقبلة.