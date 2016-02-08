ماذا قال غسان صليبا عن دوره كفارس دبي؟

انتهى الممثل اللبناني غسان صليبا من تقديم المسرحية الغنائية الدرامية "الفارس"، تأليف مروان الرحباني، التي عرضت في دبي لمدة 4 أيام، وكتب قصائدها رئيس وزراء الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب غسان صليبا عن سعادته بهذه المسرحية، لأنها مختلفة من حيث الشعر النبطي والمشهدية وأدائه الذي كان باللهجة الإماراتية للمرة الأولى من خلال هذه القصائد، كما أن المسرحية متميزة من حيث "التابلوهات" والإضاءة وشاشة السينما التي كانت تواكب الحدث على خشبة المسرح.

وتم اختيار شخصية الفارس التي جسدها غسان من أكثر من 30 قصيدة وقع الاختيار عليها، فعكست هذه الأبيات الطموح إلى عالم يسوده الود والوئام والسلام، وتجمع فيه روابط المحبة والتعاون بين شعوب الأرض ليكون الأمل حافزا للناس على التطوير والبناء نحو مستقبل أفضل للبشرية.

وتابع غسان أن شخصية الفارس تتحدث عن شاب يبحث عن خطيبته المختطفة على يد جماعة من الأشرار، ويحمل هذا الفارس أملا ببناء مدينة جديدة.

وتخلل المسرحية مشهدان، الأول تدور أحداثه أمام الجمهور، فيما تدور أحداث المشهد الثاني في الصحراء والسجن حيث خطيبة الفارس والتي جسدت شخصيتها الفنانة بلقيس.

وأشار غسان إلى أنه قد يتم عرض مسرحية الفارس في أكثر من دولة عربية وفي لبنان خصوصا، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن المسرحية أضافت له الكثير من النجاح والانتشار، وأغنت أرشيفه المسرحي، لكنه لم ينكر قلقه قبل لحظات من افتتاح المسرحية خوفا من آراء الجمهور، بيد أن هذا الشعور تلاشى بعد تفاعل الجمهور الحاضر منذ الليلة الأولى لعرض المسرحية.

ولطالما شكل الرحابنة توأماً مسرحياً مع صليبا نظرا للبطولات التي لعبها غسان في مسرحيات الرحابنة على مر السنين وتحديدا مع الفنان القدير منصور الرحباني على غرار "الوصية، أبو الطيب المتنبي، ملوك الطوائف، وقام في اليوم الثالث، عودة الفينيق، وهنيبعل مع غسان الرحباني ابن الياس الرحباني، وحكاية أمل مع روميو لحود، وصولد مع مروان نجار، وإمارة من الزمان مع طلال حيدر".

ديو غنائي ومسرحية مع ابنه وسام

وأعلن أنه قد يقدم ديو غنائياً مع ابنه وسام (الذي برز نجمه في التمثيل وفي برنامج ديو المشاهير)، ولو أنه يتمنى تقديم مسرحية تجمعه بابنه وسام، لكنه عاد وقال "هذه مجرد أمنية الآن".

ويحضر غسان لأوبرا جديدة بعنوان "عنتر وعبلة"، وستعرض في لبنان ودول عربية في أواخر الربيع، وهي باللغة العربية، ونصها من تأليف أنطوان معلوف، أما الموسيقى فهي لمارون الراعي.

وفي جعبة غسان حالياً العديد من الأغنيات القديمة، منها أغنية "يا حلوة شعرك داري" التي أطل بها في بداياته، وأغنية "وجه السعد"، وها هو يطل علينا منذ أشهر بأغنية "بعيد الشر" (إخراج شربل رحمة، والملحن بلال الزين، والشاعر منير بو عساف) حيث ظهر في الفيديو كليب ولداه زياد ووسام وهو يحضر حاليا لأغنية جديدة لطرحها، معترفا أنه مقصر بحق الغناء.