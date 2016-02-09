الفنانة كارول سماحة مكرمة في بيروت

كُرمت الفنانة كارول سماحة في أوتيل "بييل بافيليون" ببيروت، ضمن مهرجان "سي.اي.اي.ال" برعاية وزارات "السياحة، والثقافة، والخارجية، وغرفة التجارة والصناعة" والذي من خلاله يتم تكريم عدد من السفراء الأجانب في لبنان للإنجازات والمساعدات التي يقومون بها، إضافة إلى كافة الشخصيات المبدعة في كافة المجالات.

وقدم كل من وزير السياحة ميشال فرعون، والملحن والموزع الموسيقي الياس الرحباني الدرع التكريمية لكارول على مسيرتها الفنية والإنسانية بعد عرض تقرير مفصل عن أبرز محطات حياة كارول الفنية، وأبرز الإنجازات الإنسانية التي قامت بها عملا بدورها كسفيرة للنوايا الحسنة.

والجدير ذكره أن كارول حضرت خصيصا من القاهرة لحضور هذا الحفل، وتتحضر لإطلاق ألبومها الجديد في الأشهر المقبلة.