سميرة توفيق تسلّم راية الأغنية البدوية لديانا حداد

شاركت الفنانة ديانا حداد بالليلة الرابعة عشرة لحفلات مهرجان الربيع 2016 في قطر، وقدمت مجموعة كبيرة من أغنياتها التي أشعلت المسرح وأطربت الجمهور الذي لم يتوقف عن التفاعل والغناء مع أغنيات حداد القديمة منها والجديدة.

وشاركت الفنانة القديرة سميرة توفيق التي أشادت بصوت وأداء الفنانة ديانا حداد، وأثنت على أسلوبها الغنائي، والمفاجأة كانت بتسليم توفيق راية الأغنية البدوية لحداد، كما أهدتها مفتاح أرشيفها الغنائي وقالت حرفيا "تعجبني الفنانة ديانا حداد، فهي أفضل ما غنت أغنياتي، ومبروك عليها أرشيف سميرة توفيق".

وقالت خلال حديثها على هامش مشاركتها في مهرجان الربيع ردا على سؤال من تختار ليأخذ مفتاح أرشيفها الفني، فأجابت الفنانة سميرة "أقدمه لديانا حداد".

من جانبها، عبرت ديانا حداد عن امتنانها الكبير لقيام توفيق بتسليمها راية الأغنية البدوية والموافقة على غناء أرشيفها، فأكدت أن هذه الوصية هي تاج على رأسها وفخر لها، وتوجهت لتوفيق قائلة: "حتى لو تسلمت راية الأغنية البدوية التي تعلمتها من أداء وصوت الفنانة توفيق وأسلوبها، فصوت توفيق لا ولن يشبه أحدا، معتبرة أنها أختها الكبيرة، وهما على اتصال دائم ويتناقشان دائما في أمور الفن، خاصة الأغنية البدوية العربية، إلى جانب تشرفها بهذه الشهادة من نجمة ومطربة كبيرة بمكانة توفيق.

كما ثمنت ديانا مبادرة إذاعة صوت الريان من خلال مهرجان الربيع بتكريم توفيق، واستعادتها للمسرح مرة أخرى بعد 16 عام غياب.