محمد سعد يكشف تفاصيل "وش السعد".. وهيفاء أول ضيفة

كشف الفنان الكوميدي محمد سعد عن تفاصيل برنامجه الجديد "وش السعد"، الذي تنطلق أولى حلقاته مساء الجمعة عبر شاشتي "MBC مصر" و"MBC1".

وفي مؤتمر صحافي عقدته مجموعة قنوات "MBC مصر" تواجد محمد سعد إلى جوار منتج البرنامج صادق الصباح، ومدير عام قنوات "MBC مصر" محمد عبدالمتعال، والمتحدث الرسمي باسم المجموعة مازن حايك.

وأكد سعد أنه شرف له أن يتواجد بصحبة "MBC"، ليعرض بعدها البرومو الخاص بالبرنامج، بينما أكد المنتج صادق الصباح أنه حاول أن يبحث عن نجم استثنائي من أجل الأمر، وبالفعل وجد الأمر في محمد سعد، الذي كان يسهر على كافة التفاصيل الخاصة بالعروض، كما أن العروض ستشهد تواجد العديد من الضيوف، ويتولى إخراجها سامح عبدالعزيز.

محمد عبدالمتعال أكد أن صادق الصباح ساعده في تحقيق حلم، خاصة أنه يرى في محمد سعد "غول مسرح"، موجهاً الشكر لمحمد سعد، لأنه يساعدهم في رسم البسمة على وجوه الجمهور.

وكشف سعد عن كون البرنامج يدور حول شخصية "بوحة" التي قدمها من قبل، والذي سيقوم بشراء قناة فضائية، ومن ثم ستعرض كواليس هذه القناة، في شكل عروض مسرحية منقسمة إلى فقرات.

وأشار إلى أن العروض كانت مكتوبة من أجل شخصية أخرى بخلاف شخصية "بوحة"، ولكنهم فوجئوا بكون الماكيير الذي كان سيحضر من لندن من أجل تنفيذ مهمته غير قادر على الحضور، لذلك قرروا أن يتم تقديم شخصية "بوحة" التي ارتبط بها الجمهور كثيرا.

وشدد الفنان المصري على كون ما يهمه هو وضع بصمة بالضحك، خاصة أن ما سيعرض هو مسرح بشكل جديد وليس برنامجا تلفزيونيا.

ومن جهته، أكد محمد عبدالمتعال أن الفنان محمد مسعد لديه تكنيك ونكهة مختلفة عن الفنان أشرف عبدالباقي الذي يقدم عروض "مسرح مصر"، كما أن سعد إضافة لأي شاشة فضائية، ووعد الجمهور برؤية شيء مختلف، كما كشف عن كون النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ستكون ضيفة العرض الأول، وستكون مشاركة في العرض المسرحي بالتمثيل.

محمد سعد كشف عن رغبته في أن يكون هناك تطور في المسرح المصري، وأن يواكب ما يحدث في الخارج، على أن يكون الديكور متحركا، كما أكد أن العروض ستحمل إسقاطا بلغة الشارع التي تصل إلى الجمهور بشكل مفهوم، مشيرا إلى أن مدة العرض ستكون ساعة واحدة تحتوي على 3 أو 4 فقرات.

كما أوضح أنه يتمنى الخروج من هذه العروض إلى المسرح الكبير، لأنه يتحسس نفسه على المسرح، على أن يكون البرنامج مقسما إلى مواسم، وأكد سعد أن العروض لن تشغله عن السينما على الإطلاق.

فيما أرجع المنتج صادق الصباح تعامله الدائم مع مجموعة "MBC" إلى كونها توفر له نظاما، وهذا هو الأهم لدى المنتج في تعاملاته.