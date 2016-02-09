"الذهب الأحمر" يتوج في الأيام السينمائية بالجزائر

تُوج الفيلم الفرنسي "الذهب الأحمر" لـفيليب بارون وميرابيل فيريفيل بجائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات الأيام السينمائية بالجزائر في دورتها السادسة، وحاز الفيلمان الوثائقيان "آخر كلام" لمخرجه محمد زاوي و"تأملات ممثل وحيد" لمخرجه حميد بن عمرة بتنويه خاص من لجنة التحكيم.

وصرحت المخرجة الفرنسية ميرابيل فيريفيل لـ"العربية.نت"أنها "سعيدة جدا بهذا التتويج الذي يتحدث عن التاريخ الطبي لعمليات نقل الدم البشرية، وما يميز الفيلم هو اكتشاف طبيب جزائري من أصل يهودي يدعى بن حمو كانت له بصمة خاصة في هذا المجال".

وفي فئة الأفلام القصيرة، فاز الفيلم الفرنسي - الجزائري "البارحة سأعود "لمخرجته بدرة حفيان بجائزة أفضل فيلم قصير، فيما حاز الفيلمان القصيران "الفراشة" لمخرجه كمال لعيش و"ثورة ناعمة" لمخرجته فلة بورجي بتنويه لجنة التحكيم .

وتتكون لجنة التحكيم من المخرج والممثل الجزائري مصطفى جاجام، والمخرج الجزائري العربي بن شيحة، والناقدة المصرية إلهام سيف الدين، والممثلة المغربية جيهان بن عبيد، والمخرج جان أسيلمايير.

ونال الفيلم التونسي "زكرياء" لمخرجته ليلى بوزيد بجائزة الاتحاد العربي لجمعيات السينما، في حين نوّهت لجنة التحكيم بالفيلم التونسي "وردة شغف الحياة" لمخرجه محمد جمني، والفيلم المغربي "ماء ودم" لمخرجه عبدالإله الجوهري، بينما حصل الإعلامي محمد علال على جائزة عبدو بوزيان، أما المخرجة الجزائرية يامينة شويخ فتوجت بجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي "تاريخ الأمس، اليوم وغدا".

وفي إطار مسابقة جائزة جمعية "لنا الشاشات" الخاصة بأفضل سيناريو عن لجنة تحكيم مؤلفة من الفرنسي ديدي بوجارد والتونسي عبدالكريم قابوس، فاز فيلم "carino nidal " بأفضل سيناريو ونوّهت اللجنة بفيلم "العشاق" لمخرجه فوزي بوجمعي.

وعن فئة أفضل سيناريو للفيلم الوثائقي فاز الفيلمان "هذا المكان" لمخرجته صبرينة دراوي وفيلم "الجزائريون المحكومون في كاليدونيا الجديدة" لمخرجه نزيم بن حديد.

وتنافس في فعاليات الأيام السينمائية في الجزائر 12 فيلماً جزائرياً قصيراً، و17 فيلماً وثائقياً أجنبياً من 10 بلدان (فرنسا، تونس، المغرب، قطر، مصر، لبنان، سويسرا، إيطاليا، بلجيكا والولايات المتحدة الأميركية).