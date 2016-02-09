"الصحراء".. فيلم قاس عن المهاجرين

يُمثِّل الفيلم المكسيكي الجديد "الصحراء" (ديزيرتو) للمخرج جوناس كوران واحدا من أقسى الأعمال السينمائية التي تتطرق لموضوع الهجرة والبحث عن حياة جديدة في وطن جديد.

ويروي فيلم "الصحراء" حكاية مجموعة من المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين الذين يحاولون اجتياز الحدود الأميركية، ليواجهوا قدرا مجنونا، حيث يفجّر عسكري عنصري حقده عبر اصطياد تلك الأجساد البريئة التي جاءت تبحث عن الحلم فإذا بها تحصد الموت.

لحظة بعد أخرى يتقلص عدد المهاجرين بفعل جنون وهوس ذلك العسكري العنصري (الذي يجسد شخصيته جيفري دون مورغان) لنصل في نهاية الرحلة إلى مواجهة بينه وشاب مكسيكي أعزل (يقوم بدوره النجم المكسيكي المتميز غايل غارسيا برنال).

أهمية هذا الفيلم تكمن في أن عرضه عالميا يتزامن مع ارتفاع مجموعة من الأصوات العنصرية في أميركا، خاصةً من بعض المرشحين للانتخابات الأميركية، كما وفي أوروبا على لسان عدد من الأحزاب اليمينية المتطرفة.

كما يستمد الفيلم أهميته من فريق العمل بقيادة المخرج جوناس كوران الذي كتب سيناريو فيلم "جاذبية" الحاصل على جوائز "أوسكار".