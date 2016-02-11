حقيقة منع عرض مسرحية "غيبوبة" في القليوبية

ما زالت مسرحية "غيبوبة" التي يقوم ببطولتها أحمد بدير، مثار جدل في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما أشيع عن كون محافظة القليوبية منعت عرضها بعد رفض محافظة السويس عرضها قبل أيام.

من جهته، أكد الفنان فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنه هو من اعتذر عن عدم عرض المسرحية، سواء في السويس أو القليوبية، وليس كما يشاع أن العرض تم رفضه.

وأوضح فتوح أن هناك اتصالاً جرى بين قصر ثقافة السويس وقصر ثقافة القليوبية، حيث طلب قصر ثقافة السويس من نظيره في القليوبية عدم عرض المسرحية، وهنا فوجئ رئيس البيت الفني للمسرح بأن محافظ القليوبية يطلب قراءة نص المسرحية قبل عرضها، وهو ما رفضه فتوح أحمد واعتذر عن عدم عرض المسرحية هناك.

وأشار إلى أن الكتاب الخاص بالمسرحية متواجد بالأسواق منذ عامين كاملين، ويمكن للمحافظ أن يقوم بشرائه وقراءته، كما يمكنه الاتصال بأي محافظ آخر تم عرض المسرحية في محافظته، إن كان فعلاً يرغب في معرفة حقيقة العرض.

واعتبر فتوح أحمد أن هناك أمراً وراء الأزمة التي وقعت، يتمثل في كون المنتج الذي كان سيقوم بعرض المسرحية في السويس كان سيدخل أموالاً إلى خزينة الدولة، وقام بطبع تذاكر، إلا أن بعض الأفراد هناك طالبوا بحضور العرض مجاناً، وهو ما رفضه، لذلك وعدوه بألا يتم تقديم العرض في السويس.

وأضاف فتوح أحمد أن المنتج قام بدعوة أهالي شهداء السويس من أجل حضور المسرحية، ولكنه شعر بالغضب بعدما قيل على لسانه إنه يهاجم أهالي السويس وهو ما لم يحدث، كما كشف عن كون الأمن أخبرهم بقدرتهم على عرض المسرحية رغم الاعتراضات، وسيضمن هو تأمينهم ولكنه هو من رفض واعتذر وليس محافظ السويس.

واعتبر رئيس البيت الفني للمسرح أن العرض ملك للدولة، وأي محافظة ترغب في الحصول عليه دون اشتراطات سيتم عرضه لديها، خاصة أن المسرحية ملك للدولة، كما أنها ستعود للعرض على المسرح الحديث بالقاهرة، عقب انتهاء الإصلاحات به.

واختتم تصريحاته حول ما إذا كانت المسرحية تهاجم ثورة يناير أم لا، بأن هذا الأمر غير صحيح، ولكن في النهاية من يختلف مع فكر أي عمل فلديه الحرية في عدم حضوره، والحرية والرأي الآخر كفلته ثورة الخامس والعشرين من يناير.