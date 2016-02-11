نيرجا.. قصة مضيفة تحدت الإرهاب في طائرة

بحرفية عالية وذكاء متقد في اختيار الموضوع يأتي فيلم "نيرا" للمخرج رام مدهفاني اعتمادا على قصة حقيقية تروي بطولة مضيفة طيران ضحت بحياتها من أجل ركاب الطائرة.

وتبدأ أحداث فيلم "نيرجا" عبر رصد التفاصيل اليومية لحياة مضيفة الطيران الهندية "نيرجا" التي تستعد للطيران على متن طائرة "البانام 73" الأميركية من كراتشي إلى نيويورك مرورا بفرانكفورت، وعلى متنها 359 راكبا من مختلف الجنسيات.

وفور الإقلاع تتعرض الطائرة للاختطاف على يد مجموعة من العناصر الإرهابية المتطرفة، عندها تبدأ المواجهة، ويأتي القرار الذاتي من قبل "نيرجا" وتمارس دورها في حماية الركاب بعد أن عمت الفوضى وراح عناصر المجموعة الإرهابية يغتالون الركاب الواحد تلو الآخر، ويبدأ الدور البطولي للمضيفة حتى النهاية في ملحمة إنسانية رائعة.

أهمية هذا الفيلم أنه يتحدث عن مضيفة طيران قامت بواجبها الحقيقي واستحقت وسام الشجاعة لتضحيتها الكبيرة بحياتها من أجل الركاب، بعد أن قتلت رميا بالرصاص من قبل عناصر تلك المجموعة المتطرفة، وهي أصغر حائز على جائزة الشجاعة في تاريخ تلك الجائزة العالمية الرفيعة.

جسدت شخصية "نيرجا" النجمة الهندية سونام كابور في واحد من أفضل أعمالها بعيدا عن نمطية الأفلام الهندية المشبعة بالرومانسية والموسيقى والاستعراضات.

الفيلم مبرمج للعرض في الأسواق العالمية في 19 فبراير الجاري مع التأكيد بأن النسخة المعروضة عالميا هي النسخة الهندية الأصل مع الترجمة الإنجليزية.