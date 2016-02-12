باسكال مشعلاني "راجعة".. ولا تمانع بالتمثيل

أطلقت الفنانة باسكال مشعلاني أغنية منفردة باللهجة اللبنانية بعنوان "راجعة لأبقى معك" من كلمات منير أبوعساف، وألحان زوجها ملحم أبوشديد.

وقالت باسكال مشعلاني لـ"العربية.نت" إن الأغنية متوفرة على قناة "أنغامي" على الإنترنت، وبعد أسبوع ستبث عبر الإذاعات كافة، مؤكدة أنها تعقد اجتماعات عمل مع المخرج حسن غدار الذي سيتولى تصوير كليب هذه الأغنية، والذي سبق أن تعاونت معه في تصوير أغنية "يا مدقدق" التي جددتها وهي أصلا للفنانة سميرة توفيق.

وأشارت إلى أنها ستبدأ التصوير بعد 10 أيام لتعرض بعد 20 يوماً، وسيصور الفيديو كليب في لبنان، لكنها ستُبث عبر الإذاعات اللبنانية بالتزامن مع عيد الحب، على حد قولها.

وأكدت باسكال أنها مع صدور أغنية منفردة للفنان بهدف التركيز عليها صوتاً وصورة عكس الألبوم الذي قد يكون النجاح فيه فقط للأغنيات التي تصور منه بينما الأغنيات التي لا تصور ربما لا تحقق ذات النجاح والانتشار، موضحة أن بعض أغنيات في ألبومها السابق لم تأخذ حقها مثل ""حبيبي اشبيك، ويا لحنون".

وأكدت أن ألبومها الجديد قد أنجز تقريباً، وهو باللهجتين اللبنانية والمصرية، ولزوجها الملحن ملحم أبوشديد نصيب الأسد فيه. ويتضمن الموسيقى الكلاسيكية اللبنانية والبوب، والدراما والبلدي، وقد تعاونت من مصر مع الملحن محمد يحيى والشاعر إيهاب عبده، وستجدد أغنيتين لفنانة لبنانية سابقة، إحداهما من الفولكلور اللبناني، وستضم إلى الألبوم أغنياتها القديمة التي سبق وأطلقتها ومن بينها: "نبغيك، "عم بتهددني"، كما يتضمن الألبوم الجديد أغنية باللهجة التونسية.

وأشارت إلى أنها تستمع لأغنيات فيروز بشكل مستمر، وكذلك لأغنيات عبدالحليم حافظ، وتُعجبها أيضاً أغنيات سعد المجرد، وحسين الجسمي، وأنغام، وألبوم وائل كفوري الأخير، فيديو كليب نجوى "بوسة قبل النوم"، فيما يطلب ابنها إلياس دائما سماع أغنياتها في السيارة والمنزل وحفظ أغنيتها الجديدة "راجعة".

وعبرت باسكال عن إعجابها بمسلسلي "عشق النساء" لنادين نجيم وورد الخال، كما أن الفنانة شيرين عبدالوهاب لفتتها بقدراتها التمثيلية العالية التي برزت من خلال مسلسل "طريقي".

وقالت إنها لا تمانع في دخول مجال التمثيل في حال أعجبها الدور، "فالفكرة واردة جدا" لديها، أما تقديم برامج فهي فكرة غير مطروحة.