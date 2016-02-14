البحرينية شيلاء سبت.. زوجة متسلطة في "بين الكناين"

أكدت الفنانة البحرينية شيلاء سبت أن دور الزوجة المتسلطة في مسلسل "بين الكناين" هو امتداد لشخصية المرأة القوية التي قدمتها في مسلسل "سيلفي" أمام النجم القدير ناصر القصبي.

وقالت شيلاء في تصريح خاص بـ"العربية.نت": "حينما قدمت شخصية المرأة القوية في مسلسل "سيلفي" أمام النجم القدير ناصر القصبي، لم أكن أعتقد أن تلك الشخصية ستؤثر بالناس، لأنها شخصية قاسية وصعبة، وتختلف شكلا ومضمونا عن طبيعة شخصيتي الهادئة".

وتابعت، حينما قرأت نص مسلسل "بين الكناين" وتم ترشيحي لشخصية الزوجة المتسلطة التي تظل كذلك حتى تفقد زوجها بحادث مروري، لتبدأ المواجهة مع حماتها التي تجسد شخصيتها الفنانة زهرة عرفات.

وقدم شخصية الزوج الفنان حسين المهدي، ووجدت في الشخصية امتدادا لما قدمته من ذي قبل، لهذا ذهبت للجانب الساخر من الأداء لتجاوز التكرار، كما أنني لا أريد أن أحصر نفسي بهذه الشخصية، خصوصا وأنا لا أزال في بداية مشواري الفني، وأسعى إلى التنوع في الشخصيات والقضايا التي تحملها تلك الشخصيات.

وتابعت: سعادتي اليوم لا توصف حينما يعرض لي ومن خلال قناة "إم بي سي" عملان، الأول هو "سيلفي" الذي يعاد عرضه بعد النجاح الكبير الذي حصده خلال الدورة الرمضانية، وأيضا مسلسل "بين الكناين".