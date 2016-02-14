المغرب.. "الأركانة العالمية" تمنح للألماني فولكر براون

منحت جائزة "الأركانة" العالميّة للشعر لهذه السنة للشاعر الألماني فولكر براون، لينضم هذا الأخير، بذلك إلى مجموعة من ألمع الشعراء العرب والعالميين الذين توجوا بهذه الجائزة العالمية.

وتسلم فولكر درع الجائزة مساء السبت، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، وقيمتها12 ألف دولار، من طرف نجيب خداري رئيس بيت الشعر المغربي، الذي وصف المتوج بشاعر النحت العميق في المعنى واللغة.

وقال فولكر براون وفي كلمته بهذه المناسبة، إن ألمانيا لم تدر ظهرها للاجئين، واستقبلت مئات الآلاف منهم، غير أن الأحداث التي عرفتها ساحة الكاتدرائية بمدينة كولن كانتْ مُنعطفا، "وعسى ألا نفقد أصالة مبادئنا بسبب الصدمة".

كما قدم الشاعر الألماني شهادة عن تشبعه بالتراث الصوفي الشعري العربي من خلال استحضار مسار ابن عربي، مؤكداً على دور الشعر كملاذ روحي ضد الاضطهاد والعنف.

من جهته اعتبر محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة أن تتويج الشاعر الألماني فولكر براون، بهذه الجائزة العالمية هو تأكيد على استمرارية الجائزة في تتويج الأسماء الوازنة التي تشهد لها أعمالها على المساهمة في تأصيل رؤية إنسانية لقضايا العالم وتعكس وعياً ثقافياً وسياسياً عميقاً.

وتكونت لجنة تحكيم الجائزة التي تمنح بشراكة مع مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير وبتعاون مع وزارة الثقافة، من الشاعر رشيد المومني (رئيسا)، الناقد عبدالرحمن طنكول، الشاعر حسن نجمي، الشاعر نجيب خداري، الشاعر محمد بودويك، الناقد خالد بلقاسم، والشاعر محمد أهروبا.

يشار إلى أن جائزة أركانة هي جائزة تقديرية أدبية وثقافية تمنح سنوياً من قبل جمعية بيت الشعر المغربي بالتعاون مع مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير ووزارة الثقافة في المغرب للشعراء العرب والأجانب العالميين عن مجمل أعمالهم وعطاءاتهم الأدبية والفكرية إسهاما واعترافاً بما قدموه في هذا المجال.

واستوحت الجائزة اسمها من شجرة "الأركان" المتميزة بزيتها وثمرتها التي لا تنبت في أي مكان آخر من العالم سوى المغرب وتحديدا في جنوبه، من طرف جمعية بيت الشعر المغربي عام 2002.