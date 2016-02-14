كاظم الساهر ضيف "ربيع الثقافة" بالبحرين

تتضمن النسخة الحادية عشرة من "مهرجان ربيع الثقافة" السنوي 54 فعالية ثقافية تمتد على أشهر فبراير ومارس وأبريل تراوح بين أمسيات موسيقية وغنائية وندوات فكرية وعروض مسرحية ومعارض تشكيلية.

ويستضيف المهرجان الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار، على مسرح قلعة عراد، إحدى القلاع التاريخية في البحرين، الفنان العراقي كاظم الساهر في التاسع من مارس.

كذلك تستضيف القلعة في الخامس من مارس الفنان الأميركي غريغوري بورتر الحائز جائزة غرامي كأفضل مغن لموسيقى الجاز للعام 2014.

وجمهور المهرجان على موعد في 24 من الشهر ذاته مع الفنان العالمي سيل الذي بيعت حوالي 30 مليون نسخة من ألبوماته.

ويزور الفنان التركي خالد أرغنش، المعروف بتمثيله دور البطولة في مسلسل "حريم السلطان"، مسرح البحرين الوطني في الثالث من مارس كمغن يرافق أوركسترا السينما السيمفونية التركية.

وتقدم فرقة كركلا اللبنانية على خشبة هذا المسرح في الخامس والعشرين من فبراير عرضها الموسيقي الراقص "كان يا ما كان". وتحيي المطربة اللبنانية ريما خشيش ذكرى الفنانة الراحلة صباح بأداء مجموعة من أغنياتها الشهيرة على مسرح الصالة الثقافية في الثامن من مارس.

ويفتح المهرجان فضاء لمناقشة العديد من الموضوعات الثقافية عبر الندوات والمحاضرات الفكرية، مثل ندوة "الرواية والفن" التي تقام في الخامس والعشرين من أبريل ويتحدث فيها الروائي الجزائري واسيني الأعرج والكاتب اللبناني عبده وازن والناقدان المصريان صلاح فضل وأماني فؤاد.

ويضم المهرجان تحت مظلته النسخة السابعة عشرة من معرض البحرين الدولي للكتاب الذي يمتد من 24 مارس إلى الثالث من أبريل بمشاركة عشرات دور النشر وبائعي الكتب الإقليميين والدوليين، ويترافق المعرض مع برنامج ثقافي يضم جلسات قراءة ومعارض وأمسيات شعرية وجناح مخصص لأنشطة الأطفال.

ويحيي المهرجان فكرة مسرح الشارع عبر مجموعة من العروض المجانية العائلية المتنقلة في شوارع البحرين مثل عرض الغرافيتي الراقص وحكواتي الأوريغامي وقصص الكاتبة اللبنانية فاطمة شرف الدين.

و"مهرجان ربيع الثقافة" هو موسم ثقافي فني تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار سنوياً منذ العام 2006 بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وبعض المراكز الثقافية الأهلية.