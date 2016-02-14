"بطل عشقي"..دويتو يجمع داليا شيح و Barış Türkkal

أنهت الفنانة الجزائرية داليا شيح نجمة برنامج Arabs Got Talent في موسمه الثاني تصوير أول دويتو غنائي في مسيرتها الفنية الفتية الذي يجمعها بالفنان التركي Barış Türkkal .

ويحمل الدويتو الغنائي عنوان "بطل عشقي " "AŞK KAHRAMANI " وتم تصويره في تركيا، وعلى الرغم من إتقان داليا للغة التركية فإنها تغني في الديتو باللغة العربية إلى جانب الفنان التركي Barış Türkkal الذي يغني باللغة التركية.

ويعتبر النجم التركي باريس تيركال من أبرز المطربين في تركيا، والتقى بـداليا شيح خلال إحيائها إحدى الحفلات في مدينة وهران (غرب الجزائر).

وسيضرب Barış Türkkal موعداً لمحبيه في الجزائر نهاية الشهر الجاري حيث سيجري مؤتمرا صحافيا برفقة داليا شيح لإعلان الإطلاق الرسمي لفيديو كليب "بطل عشقي".

وافتتحت داليا شيح مسيرتها الفتية قبل سبعة أشهر بإطلاقها أول أغنية منفردة صوّرتها على طريقة الفيديو كليب تحمل عنوان " Pink Green Blue " وحققت الأغنية نجاحا باهرا على شبكات التواصل الاجتماعي، وتعدّت نسبة المشاهدة مليونا وثلاث مئة مشاهدة، وهو رقم قياسي لـداليا التي دشنت مسيرتها الفنية وعمرها لا يتجاوز 15 عاما.

وعبرت داليا لـ"العربية.نت" عن سعادتها بعد تصوير أول دويتو لها، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة كبيرة وسارة لمحبيها عبر أنحاء العالم.