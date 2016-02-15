سويسرا تفتتح متحفاً مخصصاً لشارلي تشابلن

يفتح متحف مخصص لحياة ومسيرة شارلي تشابلن، الذي أقام خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من حياته في سويسرا، أبوابه أمام العامة في 17 أبريل في كورسييه سور فيفيه على مرتفعات بحيرة ليمان، على ما أعلنت مجموعة متاحف "غريفان" الاثنين.

ويفتتح هذا المتحف المسمى "تشابلنز وورلد باي غريفان" تزامناً مع إحياء الذكرى السنوية السابعة والعشرين بعد المئة لولادة الفنان (1889 - 1977).

هذا المتحف المقام في كورسييه سور فيفيه في الموقع الذي عاش فيه شارلي تشابلن مع زوجته أونا وأطفالهما الثمانية، سيكون مؤلفاً من قسمين، يضم أولهما الدارة المرممة التي عاش فيها الفنان، في حين يسمح الثاني المقام في مبنى منفصل على شكل استوديو هوليوودي للزوار باستكشاف أعمال تشابلن.

ويعتبر متحف "تشابلنز وورلد" رابع موقع ترفيهي طورته مجموعة متاحف غريفان خارج فرنسا.