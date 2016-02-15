وفاة الأديب الفلسطيني سلمان ناطور

توفي الأديب الفلسطيني سلمان ناطور (67 عاماً) بعد معاناته من وعكة صحية.

وكان ناطور قد نقل إلى مستشفى الكرمل في مدينة حيفا قبل أيام وخضع لعملية جراحية في القلب، إلا أن حالته تدهورت في الساعات الأخيرة ما أدى إلى وفاته.

وستقام مراسم التشييع اليوم الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وولد سلمان ناطور في دالية الكرمل جنوب حيفا عام 1949. أنهى دراسته الثانوية في بلدته ثم واصل دراسته الجامعية في القدس ثم في حيفا. درس الفلسفة العامة وعمل في الصحافة منذ العام 1968 وحتى 1990، حيث حرر الملحق الثقافي في جريدة الاتحاد الحيفاوية ومجلة الجديد الثقافية.

حاضر في مواضيع الثقافة الفلسطينية، وحرر مجلة "قضايا إسرائيل" التي تصدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية في رام الله.

كما أدار معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية الإسرائيلية في حيفا، وشارك في تأسيس وإدارة عدد من المؤسسات العربية، بينها: الرئيس الأول لاتحاد الكتاب العرب، وجمعية تطوير الموسيقى العربية، ورئيس مركز إعلام للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل.

كذلك صدر له حوالي 30 كتاباً. ومثل الثقافة الفلسطينية في العديد من المؤتمرات والمهرجانات العربية والأجنبية.