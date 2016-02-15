"نــون".. يفضح جرائم داعش

تحت أنقاض الجثث المقبورة في ركام كنيسة النجاة بالعراق، تتعالى صرخات الأهالي طلبا للنجاة من تنظيم داعش، الذي فجّر معبدهم في الفيلم الوثائقي "نون".

يجتاح عناصر تنظيم داعش الموصل ونينوى ويُخلّفون وراءهم المذابح، فالساحة قد خلت بانسحاب الجيش وقوات الأمن العراقية الذين تركوا خلفهم المجازر في حق الشعب الأعزل، الذي يتعرض للقتل، وتُسبى نساؤه وتغتصب.

يُعد هذا الفيلم الوثائقي الذي أخرجته عايدة شلبفر دليلا صادما وقاسيا، لا يُورّط تنظيم داعش الذي يقوم بتصفية المسيحيين في العراق فحسب، بل يكشف الحقيقة ويفضحها أيضا.

وتمتاز المخرجة عايدة بدهاء ذكي ترجمه عنوان فيلمها الوثائقي (نون) الذي يُمثّل الحرف (ن) ويرمز به عناصر داعش إلى بيوت المسيحيين، وهو الحرف الأول من كلمة "نصارى".

فكل بيت موسوم بهذا الحرف يجب على ساكنيه في البداية دفع الجزية وإلا القتل، ويتم ترميز بوابات بيوت أخرى بحرف (ر) نسبة إلى الروافض أو الشيعة الذين يُقتلون مباشرة ولا يحق لهم دفع الجزية.

وتستعين المخرجة الشابة بمشاهد توثيقية عن التفجيرات التي يقوم بها تنظيم داعش المحتفي في العديد من اللقطات التي أظهرتها عايدة بانتصاراته.

الإسلام بريء من داعش

لكنها تُحوّل عدسة كاميراتها إلى مخيمات اللاجئين وتسجل العديد من المقابلات مع شهود عيان عايشوا المذابح ونجوا منها جسديا لا نفسيا فتداعياتها لا تزال محفورة في أنفسهم المجروحة، لقد شُرّدوا وهُجّروا من بيوتهم واختطف عناصر داعش أطفالهم ونساءهم، ربما لتجنيدهم أو سبيهم واغتصابهم، وأمام ذلك "ييتحدث اللاجئون المسيحيون عن رحمة الإسلام الذي لا يمثله عناصر هذا التنظيم الذي دخل إلى العراق بنفس ترقيم السيارات الأميركية".

ومن مخيمات اللاجئين تحاور عايدة شلبفر الأب يوسف والمطران بشار، وهنا تكمن المفارقة، يعيش الاثنان حياة بذخ ورفاهية تظهرها عدسة فيلم "نون" بينما يعيش عامة الشعب مرارة القهر والعدوان تقول عايدة " تعمّدت أن أنقل الواقع والحقيقة فالشعب يُعاني ورجل الدين الذي من المفروض أنه يساعد ويقوم بواجبه مرتاح في عيشه، والدليل أن الأب يوسف والمطران بشار يعيشان في رفاهية وشعبهما يعاني الأمرين، لم يكن الأمر صدفة أو عفوية".

لكن ماذا عن السلطة السياسية الحاكمة في البلاد ؟ تردّ عايدة " تجنبت الحديث عن السلطة الحاكمة فالأمور واضحة".

وحسب مخرجة الفيلم الوثائقي "نون" فإن العمل يُعد مرجعا صادما "لقد خلّف الفيلم ضجّة كبيرة بعد رفض عرضه في مهرجان لوكارنو بسويسرا في وقت يتحدث فيه العالم أجمع عن اللاجئين وحقهم في الحياة"، ومع ذلك فإن الفيلم الوثائقي يُعرض في بلاد المسلمين أكثر من الغرب، وسيتم عرضه حسب مخرجته في عمان، وبروكسل في البرلمان الأوروبي وروسيا.

وحسب حديث عايدة للعربية.نت فإن التصوير لم يكن سهلا "خاصة بعد تحذيرات المقاطعة الكردية، باقتراب عناصر تنظيم داعش الذي يُشكّل خطرا على حياتي، ورغم انسحاب فريقي من العمل لكنني استمررت بتصوير الفيلم لأني مؤمنة بأني أنقل رسالة يجب أن يسمعها العالم حتى ولو تنكّر لها".