بعد الانفصال مرتين.. شاهد مفاجأة أحمد سعد لريم البارودي

فصل جديد يكتب في قصة المطرب المصري أحمد سعد والفنانة ريم البارودي، بعدما أعلنا عن انفصالهما قبل أيام للمرة الثانية، ليعود أحمد سعد ويعلن أن الارتباط مازال مستمرا، وتعلن ريم عن اقتراب الزواج.

ورغم ابتعاد الثنائي عن وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، وامتناعهما عن الحديث عن أسباب الانفصال، فإنهما فضلا الحديث عن الشق الإيجابي في الأمر من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

فمن خلال صورة نشرها أحمد سعد على "انستغرام" أعلن عن الانفصال، وعبر مقطع فيديو أعلن أيضا عن عودتهما مرة أخرى، وذلك بعدما نشر مقطع فيديو من داخل منزله، والذي ظهر مزينا بالورود والبالونات الحمراء التي حملت لافتات الحب.

وظهرت الفنانة ريم البارودي وهي تدخل إلى المنزل متفاجئة بما أعده لها أحمد سعد، وقامت بتقبيل صورة وضعت على إحدى البالونات، والتي قالت عنها إنها أجمل صورة التقطتها في حياتها.

وفي تعليق صوتي ظهر سعد وهو يقول لريم "كل سنة وانتى طيبة يا روح قلبي" لترد عليه ريم قائلة "كل سنة وانت حبيبي"، بينما اختار سعد أن ينشر الفيديو تحت عنوان "كل سنة وهي الحب"، ووردته العديد من التعليقات التي كان أغلبها يعرب عن اندهاشه من العودة بهذه السرعة بعد الانفصال، وما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك.

ومن جهتها، اختارت ريم البارودي أن ترد بنفس الأسلوب، من خلال صورة تجمعها بسعد قامت بنشرها على انستغرام، وعلقت عليها بأن أحمد سعد هو شقيقها وصديق عمرها ووالدها وخطيبها، وقريبا سيكون زوجها، مؤكدة أن موعد الزفاف سيكون مفاجئا للجميع.

وأوضحت ريم أن ما كانت تقبله في الفيديو هو الصورة التي التقطتها بصحبة أحمد سعد في حفل الخطوبة، والتي حرصت على إظهارها في يدها خلال الصورة المنشورة.

واعتبرت ريم أن حفل الزواج سيكون بمثابة رد كي يخرس الحاقدون وقليلو الذوق، واستثنت منهم الجمهور المختلف معهما بأدب واحترام، سواء كان متواجدا لديها أو لدى الفنان أحمد سعد، وتمنت أن يرزق الجميع بالحب والفرح.