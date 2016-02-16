"جوائز غرامي".. تايلور سويفت تفوز وريهانا تعتذر

اختير ألبوم "1989" الذي كرس تحول تايلور سويفت من مغنية كانتري إلى نجمة عالمية في موسيقى البوب، مساء الاثنين، أفضل ألبوم خلال حفل توزيع جوائز غرامي أعرق المكافآت الموسيقية الأميركية.

وقد تغلب "1989" الذي صدر العام 2014، على "تو بيمب إيه باترفلاي" لمغني الراب كندريك لامار الذي تحمل أغنياته الغضب من العنصرية وأعمال العنف التي ارتكبها عناصر في الشرطة الأميركية في حق سود.

فيما فاز مغني الراب كندريك لامار بالنصيب الأكبر من حفل جوائز غرامي أمس الاثنين بفوزه بخمس جوائز ولم ينتقص من فرحته سوى عدم فوزه بالجائزة الأكبر (أفضل ألبوم للعام) التي ذهبت إلى سويفت.



كان لامار المنحدر من مقاطعة كومبتون بمدينة كاليفورنيا مرشحا لحصد 11 جائزة من بينها أفضل ألبوم للعام عن ألبومه ((تو بيمب إيه باترفلاي) الذي نال إشادة النقاد لكن سويفت خطفت الجائزة عن ألبومها (1989) الذي حقق أعلى مبيعات في 2014 .



وسجلت سويفت انجازا تاريخيا بعد أن أصبحت أول امرأة تفوز بجائزة أفضل ألبوم للعام مرتين إذ سبق وفازت بالجائزة في 2009 عن ألبومها (فيرليس) وألقت كلمة "مشاكسة" عن تمكين المرأة.

وقالت سويفت لدى تسلمها جائزتها "أقول لكل الشابات إنه لا بد أن يتواجد شخص ما ليخفف من قيمة نجاحهن أو يستغل هذا النجاح".

وأضافت "لكن إن ركزتن على عملكن من دون ترك المجال لأي شخص بتضليلكن فإنكن ستصلن يوما إلى المكان المرجو، وستنظرن حولكن لتدركن أن ما أوصلكن إلى هنا هو أنفسكن والأشخاص الذين يحبكونكم".

والعام 1989 هو سنة ولادة الفنانة التي خاضت أولا غمار موسيقى الكانتري قبل أن يشكل ألبومها الحالي تحولها إلى عالم البوب.

نزيف في الأوتار الصوتية لريهانا

من جانبها عدلت النجمة الأميركية ريهانا في اللحظة الاخيرة عن الغناء في حفل توزيع جوائز غرامي بسبب خوف على أوتارها الصوتية على ما جاء في بيان للمغنية.

وكان يفترض بريهانا أن تؤدي اغنية "كيس ايت بيتر" من ألبومها الاخير "انتاي" إلا انها عدلت في اللحظة الاخيرة من الصعود إلى المسرح نزولا عند نصحية اطبائها على ما ذكر موقع "تي ام زي" الذي يعنى باخبار المشاهير.

وقالت ريهانا لمتتبعيها الـ56 مليونا عبر خدمة تويتر "انا فعلا آسفة لعدم تمكني من المشاركة" شاكرة المنظمين والمحطة التلفزيونية التي تبث الحفلة.

وكانت ريهانا في كواليس مركز "ستايبلز سنتر" عندما اتخذت قرارها على ما ذكر الموقع. وقد قامت بتمرينين قبل ان تغادر المكان على ما اوضحت صحيفة "لوس انجليس تا".

وجاء في بيان لريهانا "بعد الفحص الذي خضعت له ريهانا اثر التدريبات على حفل غرامي طلب منها الطبيب إراحة صوتها لمدة 48 ساعة لانها تواجه خطر الإصابة بنزيف في الاوتار الصوتية" موضحا أن المضادات الحيوية الي تناولتها المغنية لم تعط النتيجة المرجوة.